Hạc Thần xuất hành hướng Nam ngang qua nhà 3 con giáp vào đúng 4 ngày 3, 4, 5 và 6/4: May túi mười gang mang ra hốt vàng hốt bạc vào nhà, Tài Lộc tăng vọt, đại cát đại lợi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 02/04/2023 19:30

Khổ tận cam lai, từ 4 ngày này là thời điểm 3 con giáp này cực kỳ may mắn,, cơ hội làm giàu trong tầm tay, muốn gì được nấy.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình.

Hạc Thần xuất hành hướng Nam ngang qua nhà 3 con giáp vào đúng 4 ngày 3, 4, 5 và 6/4: May túi mười gang mang ra hốt vàng hốt bạc vào nhà, Tài Lộc tăng vọt, đại cát đại lợi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian qua tuổi Tỵ tưởng chừng như rơi vào bế tắc, đường cùng nhưng may mắn thay thời gian tới đây là giai đoạn chuyển biến tích cực đối với họ. Từ khung giờ này, tuổi Tỵ sẽ vượt qua mọi chông gai nhờ gặp được quý nhân, cuộc sống từ sau giai đoạn này sẽ được nâng lên một tầm cao mới không ai sánh bằng. Thời gian tới, nếu biết nắm bắt thời cơ, khổ nào cũng qua, lại còn tìm được cơ hội trở thành đại gia, cuộc sống vinh hoa giàu có.

Tuổi Thìn

Đây là khoản thời gian vô cùng may mắn đối với người tuổi Thìn. Mọi công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến ai cũng phải nghiêng mình thán phục. Con giáp may mắn này tìm ra hướng đi mới trong công việc giúp cải thiện hiệu suất, không những thế, bạn còn sẵn sàng chia sẻ bí quyết với mọi người xung quanh. Cuối tuần chính là thời điểm bạn thu hoạch trái ngọt.

Hạc Thần xuất hành hướng Nam ngang qua nhà 3 con giáp vào đúng 4 ngày 3, 4, 5 và 6/4: May túi mười gang mang ra hốt vàng hốt bạc vào nhà, Tài Lộc tăng vọt, đại cát đại lợi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương dễ được tăng lương hoặc thưởng nóng. Người làm nghề tự do được trả cho những đồng lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra, trong khi người làm ăn có thể thu hoạch được những khoản kha khá nhờ đơn hàng tới tấp.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tính tình thâm trầm, ít nói. Họ đủ tài năng và kiên trì để làm bất cứ công việc nào mà không bỏ cuộc giữa chừng. Con giáp này không thích tranh cãi với người khác và luôn làm mọi việc một cách âm thầm chứ không khoe mẽ, khoa trương. Người tuổi này thường lập kế hoạch chi tiết, cẩn thận trước khi làm bất cứ việc gì.

Hạc Thần xuất hành hướng Nam ngang qua nhà 3 con giáp vào đúng 4 ngày 3, 4, 5 và 6/4: May túi mười gang mang ra hốt vàng hốt bạc vào nhà, Tài Lộc tăng vọt, đại cát đại lợi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dậu được dự báo sẽ có tài lộc cực vượng, quý nhân đến nhà. Họ được tạo điều kiện phát triển sự nghiệp, thể hiện tài năng. Con giáp này cũng cần chuẩn bị sức khỏe và tinh thần cho những chuyến đi công tác xa, làm ăn xa. Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Dậu có thể phát huy hết thế mạnh của mình và đạt được những thành tựu vượt bậc.

 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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Đây là thời kỳ đỉnh cao của 3 con giáp sau, đại công cáo thành, may mắn nối tiếp, giàu sang phú quý. Tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau, thành công nối tiếp thành công, đã giàu lại còn giàu mãi

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