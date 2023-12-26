Giữa tháng 11 âm lịch, 3 con giáp gặp vận may hiếm có khó tìm, tài lộc lên dốc, tiền bạc bạt ngàn

Tâm linh - Tử vi 26/12/2023 17:14

Dưới đây là những con giáp may mắn, tài khoản ngân hàng chạm đỉnh, công danh đạt đỉnh cao, mọi sự đều hanh thông vào đúng giữa tháng 11 âm lịch.

Tuổi Thìn

Giữa tháng 11 âm lịch, bạn sẽ được cấp trên trọng dụng, cân nhắc cho lên chức nắm giữ quyền hành lớn trong tay. Tuy nhiên bạn không kiêu ngạo nên được nhiều người yêu mến, kính nể. Cuộc sống của bạn sẽ gặp nhiều chuyện vui, tiền bạc đổ về tiêu xài không hết.

Thời điểm này, bạn tha hồ sắm vàng, mua quần áo hàng hiệu, thậm chí còn đi chơi đó đây không lo nghĩ bất cứ chuyện gì. Tinh thần, sức khỏe của bạn cũng được cải thiện nên làm gì cũng thành công, hanh thông ngoài mong đợi. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng như ý, độc thân tìm được duyên lành.

Giữa tháng 11 âm lịch, 3 con giáp gặp vận may hiếm có khó tìm, tài lộc lên dốc, tiền bạc bạt ngàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là con giáp may mắn bậc nhất được nhiều người công nhận. Bạn khá thông minh, nhanh nhẹn nên nắm bắt được nhiều cơ hội tốt, thực hiện được nhiều dự án riêng của bản thân. Thân khá cầu toàn nên làm chuyện gì cũng phải tính toán trước sau.

Vào giữa tháng 11 âm lịch, công việc của Thân sẽ gây được ấn tượng với cấp trên và đồng nghiệp. Nhờ vậy, vận trình của bạn thăng tiến không ngừng, tiền đổ về như nước tiêu cả đời không hết. Thời điểm này, hiệu quả công việc của bạn tăng lên, số tiền trong tài khoản cũng tăng theo cấp số nhân. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều tốt đẹp trong thời điểm này.

Giữa tháng 11 âm lịch, 3 con giáp gặp vận may hiếm có khó tìm, tài lộc lên dốc, tiền bạc bạt ngàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp bản lĩnh có thể hạ gục nhiều đối thủ cạnh tranh. Nhờ vậy mà bạn khẳng định được vai trò của mình, vận trình ngày càng đi lên. Đúng giữa tháng 11 âm lịch, những người làm ăn kinh doanh nhận được khá nhiều lộc lớn, tiền đếm mỏi tay. Người làm công ăn lương được khen thưởng, cơ hội thăng chức đổ về giúp bạn được nhiều người ngưỡng mộ.

Thu nhập của bạn tăng vọt, trúng hợp đồng lớn, không còn gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào như trước đây. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại không như ý, người độc thân vẫn độc thân không thể nào thoát ế được vì quá bận rộn với công việc.

Giữa tháng 11 âm lịch, 3 con giáp gặp vận may hiếm có khó tìm, tài lộc lên dốc, tiền bạc bạt ngàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong 10 ngày tới (13/12 - 22/12), 3 con giáp trở thành cỗ máy in tiền, xếp đầu bảng may mắn, tài tinh gửi tín hiệu vui, thóc lúa đầy bồ

Trong 10 ngày tới (13/12 - 22/12), 3 con giáp trở thành cỗ máy in tiền, xếp đầu bảng may mắn, tài tinh gửi tín hiệu vui, thóc lúa đầy bồ

Tử vi có nói, trong 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn có vận trình xuôi thuận, thăng quan phát tài, tiền chảy về túi nhiều không đếm xuể.

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