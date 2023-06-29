Đúng tháng 7, 8, 9, 10: Trăng sáng rực rỡ, 3 con giáp tiễn xui xẻo - đón vận may, tài lộc tụ đầy nhà, phúc lộc đầy 2 tay

Tâm linh - Tử vi 29/06/2023 17:58

Trong tháng 7, 8, 9, 10 là thời điểm Thần Tài đang ưu ái bạn nhất, vì vậy hãy tranh thủ thời gian này để tìm cơ hội làm giàu nhé.

Tuổi Mão

Tử vi cho thấy, trong tháng 7, 8, 9, 10, tuổi Mão sẽ đón khá nhiều tin vui về đường tài lộc. Bạn dựa vào tài năng của mình để giành lấy cơ hội, dựa vào thực lực của mình để thành công, nhờ đó mà có được nguồn thu đáng kể, giúp bạn có thể thoải mái chi tiêu hơn. Chẳng phải vận may từ trên trời rơi xuống mà phần lớn nhờ vào sự chăm chỉ và nỗ lực bền bỉ của bản mệnh. 

Con giáp này cũng từng phải trải qua không ít khó khăn và gian khổ nhưng bạn không bao giờ lùi bước hay đầu hàng số phận, cũng không lợi dụng người khác. Thay vào đó, tuổi Mão luôn tự tin dùng tài năng của mình để đạt được mục tiêu. Cho tới thời điểm nhất định, bạn hoàn toàn có thể vỗ ngực tự hào về những gì mình đang có bởi chúng được làm ra từ chính đôi tay bạn. May mắn sẽ đến và bạn có thể tìm ra nhiều cách để kiếm tiền, nếu bạn có thể nắm bắt được thì tài lộc sẽ rủng rỉnh hơn trong thời gian tới.

Đúng tháng 7, 8, 9, 10: Trăng sáng rực rỡ, 3 con giáp tiễn xui xẻo - đón vận may, tài lộc tụ đầy nhà, phúc lộc đầy 2 tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý cũng là một trong số những con giáp phát tài trong tháng 7, 8, 9, 10. Bạn sẽ làm giàu nhanh chóng nhờ vào tính cách hiền lành, chịu thương chịu khó và luôn chờ đợi một cơ hội tốt đến với mình. Không ngồi không đợi “bánh ngọt” từ trên trời rơi xuống, suốt thời gian qua, tuổi Tý đã rất chăm chỉ và hoạt động hết mình, có trách nhiệm với bản thân.

Dù tình hình khó khăn chung nhưng họ vẫn tìm ra cách để đảm bảo cuộc sống cho bản thân và cả gia đình.Tử vi học cho thấy, tuổi Tý không phải bỏ ra nhiều công sức nhưng vẫn thu về nhiều khoản lợi nhuận đáng kể. Đây là cơ hội không dễ gì có, hãy tận dụng thật tốt để tích lũy vốn, tiếp tục mở rộng trong tương lai.

Đúng tháng 7, 8, 9, 10: Trăng sáng rực rỡ, 3 con giáp tiễn xui xẻo - đón vận may, tài lộc tụ đầy nhà, phúc lộc đầy 2 tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tin vui tài lộc cũng sẽ đến với người tuổi Tuất trong tháng 7, 8, 9, 10 vì bạn may mắn có được thu nhập chẳng tồi chút nào. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có tài lộc dồi dào trong tay, tha hồ chi tiêu theo mong muốn mà không cần thắt lưng buộc bụng như trước đó. Bản thân tuổi Tuất vốn rất chăm chỉ, luôn tâm niệm rằng sự nỗ lực của mình sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra.

Vì vậy mà trong thời gian này, sao may mắn chiếu rọi, Thần Tài đại giá quang lâm mang đến cho bạn nhiều cơ hội bứt phá trong sự nghiệp và tài lộc rủng rỉnh hơn. Nếu có ý định khởi nghiệp kinh doanh, bản mệnh nên tính toán dần là vừa. Công việc tiến triển ổn định giúp tài chính của bạn duy trì ở mức đủ ăn đủ mặc, những việc kinh doanh tay trái cũng có thể tăng doanh thu nhanh chóng.

Đúng tháng 7, 8, 9, 10: Trăng sáng rực rỡ, 3 con giáp tiễn xui xẻo - đón vận may, tài lộc tụ đầy nhà, phúc lộc đầy 2 tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Top 3 con giáp GIÀU SANG CHẠM ĐỈNH trong 7 ngày tới (23/6 - 29/6), tiền bạc CHẤT ĐỐNG, thoát khỏi kiếp nghèo

Top 3 con giáp GIÀU SANG CHẠM ĐỈNH trong 7 ngày tới (23/6 - 29/6), tiền bạc CHẤT ĐỐNG, thoát khỏi kiếp nghèo

Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp được trời sinh có số mệnh phú quý, bất kể cuộc sống bây giờ sướng khổ thế nào nhưng trong 7 ngày tới thì mọi thứ sẽ thay đổi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 4 tháng tới tử vi hôm nay tử vi ngày 29/6/2023 tử vi cuối tháng 6 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi tháng 7

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 1 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 2 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 3 giờ 7 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 3 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài