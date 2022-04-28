Đúng ngày mai, thứ Sáu 29/4/2022, quý nhân ra đi, tài lộc tan biến, 3 con giáp xui tận mạng, cố gắng cách mấy cũng khó lòng yên ổn

Tâm linh - Tử vi 28/04/2022 12:23

Thứ Sáu 29/4/2022, quý nhân ra đi, tài lộc tan biến, 3 con giáp xui xẻo tận mạng, cố gắng cách mấy cũng khó lòng yên ổn.

Tuổi Thìn

Hôm nay, người tuổi Thìn cần phải cảnh giác trước nguy cơ bị kẻ xấu hãm hại. Song dù có rơi vào tình huống xấu nhất thì bạn cũng chớ mất bình tĩnh, hành xử nông nổi.

Đặc biệt, con giáp xui xẻo đừng để những lời nói trong cơn nóng giận của mình trở thành cái cớ cho kẻ tiểu nhân lợi dụng, đẩy bản thân vướng vào những rắc rối lớn hơn.

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Người tuổi Thìn cần phải cảnh giác trước nguy cơ bị kẻ xấu hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hôm nay người tuổi Tuất phải nhận lấy nhiều phản ứng tiêu cực của mọi người vì cách diễn đạt không khéo léo. Dù bạn là người có quyền đi chăng nữa mà cách thức truyền đạt không thuyết phục thì cũng không chinh phục được lòng tin của mọi người.

Trong công việc, nếu gặp phải trở ngại và nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết, bạn đừng ngại xin sự trợ giúp từ đồng nghiệp hoặc những người có kinh nghiệm xung quanh. Đừng ngại ngần che giấu những điều mà mình chưa biết rõ.

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Người tuổi Tuất phải nhận lấy nhiều phản ứng tiêu cực của mọi người vì cách diễn đạt không khéo léo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thương Quan báo hiệu một ngày chẳng hề may mắn đối với người tuổi Hợi. Bạn dễ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với cấp trên. Nếu không có cách giải quyết khéo léo thì quan hệ đôi bên rất dễ rơi vào bế tắc.

Một số người gặp khó khăn trong công việc đừng vội nghĩ đến việc bỏ cuộc. Hãy nghĩ rằng khó khăn cũng chính là dịp để mình rèn luyện bản thân, trở thành một con người tài giỏi và bản lĩnh hơn.

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Thương Quan báo hiệu một ngày chẳng hề may mắn đối với người tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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