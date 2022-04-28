Đồng hồ điểm 8h ngày 29/4, vầng mây ấm kéo theo TÀI LỘC ngự ngay trước cửa, 3 con giáp hào quang chiếu tỏa, BẠC VÀNG vô biên, sự nghiệp thăng tiến như có quý nhân lót đường

Tâm linh - Tử vi 28/04/2022 05:48

8h ngày 29/4, 3 con giáp may mắn hào quang chiếu tỏa, lộc lá vô biên, sự nghiệp thăng tiến như có quý nhân lót đường.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có nhiều tin vui vào ngày 29/4, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Người làm kinh doanh buôn bán sẽ rất vượng. Con giáp may mắn này biết cách xây dựng lòng tin với khách hàng nên được nhiều người ủng họ. Từ đó doanh thu cũng tăng đáng kể.

Trên phương diện tình cảm, cát khí mang tới cho Sửu nhiều niềm vui. Người độc thân sẽ được ai đó bày tỏ tình cảm. Người có gia đình có tin vui về chuyện con cái.

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Người tuổi Sửu có nhiều tin vui vào ngày 29/4, đặc biệt là trên phương diện tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng tích cực vào tuần này. Vào thứ 6, đúng 8h, những căng thẳng và lo lắng sẽ vơi đi phần nào nhờ vào hình ảnh chuyên nghiệp mà bạn xây dựng. Có vẻ như mọi thứ đang đi rất đúng hướng.

Thìn có thể tận dụng may mắn này để thực hiện những kế hoạch đã đề ra nhằm thu về nguồn tiền dư dả, lợi nhuận rủng rỉnh.

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Thìn có thể tận dụng may mắn này để thực hiện những kế hoạch đã đề ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

8h ngày 29/4 này Tuất đón nhiều tin vui, tình hình tài lộc tăng tiến thấy rõ ở cả nguồn thu chính và phụ. Nhờ vậy mà Tuất thoải mái hơn trong việc chi tiêu. Thậm chí con giáp này có thể nghĩ tới chuyện mở rộng quy mô làm ăn, đầu tư vào lĩnh vực mới.

Chỉ cần nắm bắt được tốt cơ hội này, Tuất không những làm ăn phát tài, có thu nhập cao hơn nhiều so với trước đây mà còn có thể thoải mái lo cho gia đình, người thân của mình.

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8h ngày 29/4 này Tuất đón nhiều tin vui, tình hình tài lộc tăng tiến thấy rõ ở cả nguồn thu chính và phụ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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