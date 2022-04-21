Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/4/2022, vận đen bủa vây khắp lối, 3 con giáp làm gì cũng cần cẩn trọng, đường CÔNG DANH rạn nứt, khó lòng thăng tiến vì có kẻ ám toán khó lường

Tâm linh - Tử vi 21/04/2022 16:48

Thứ Sáu 22/4/2022, vận đen bủa vây khắp lối, 3 con giáp xui xẻo làm gì cũng cần cẩn trọng, đường CÔNG DANH rạn nứt, khó lòng thăng tiến vì có kẻ ám toán khó lường. Cùng xem hết để biết chi tiết nhé!

Tuổi Mão

Người tuổi Mão dễ rơi vào tình trạng chi tiêu tốn kém trong ngày hôm nay. Bạn có thể phải dùng tiền cho các hoạt động xã giao không thể tránh được. Vì vậy, hãy chú ý giảm bớt chi tiêu trong các hoạt động thường ngày.

Đặc biệt nếu có ý định đi xa hoặc tham gia vào các sự kiện đông người, bạn cần chú ý bảo vệ tài sản, chớ để mình rơi vào cảnh bị mất trộm, mất cắp. Hãy giữ tiền cho kĩ, đừng để những chuyện đáng tiếc xảy ra.

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Người tuổi Mão dễ rơi vào tình trạng chi tiêu tốn kém trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dưới tác động của Thiên Quan, người tuổi Thân dễ gặp phải những điều không như mong muốn trong thời điểm này. Có thể những hành động vô tình của bạn đã khiến người khác hiểu lầm, và kết quả là đôi bên xích mích hoặc to tiếng với nhau.

Đáng buồn hơn, hôm nay mối quan hệ giữa con giáp xui xẻo và nửa kia không quá tốt đẹp. Một vấn đề bất chợt nảy sinh khiến hai người đều cảm thấy buồn bực, khó thông cảm được cho đối phương. Bạn không nên để sự căng thẳng này kéo dài.

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Dưới tác động của Thiên Quan, người tuổi Thân dễ gặp phải những điều không như mong muốn trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hôm nay người tuổi Tuất vướng vào nhiều rắc rối khác nhau. Sự nóng nảy khiến bạn dễ hành động mất kiềm chế do không chịu được những lời chỉ trích hoặc quan điểm trái chiều của người khác.

Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay, bạn có thể đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn.

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Hôm nay người tuổi Tuất vướng vào nhiều rắc rối khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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