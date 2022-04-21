Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, người tuổi Tý thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi trong ngày thứ sáu này. Hãy tìm cách loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, bi quan để ngày hôm nay có thể trôi qua nhẹ nhàng hơn.

Chính Ấn cho thấy bạn là người thông minh và có tài, song bạn lại dễ hài lòng với bản thân, không muốn cố gắng nhiều. Bạn nên thay đổi cách suy nghĩ của mình và đặt ra những mục tiêu tham vọng, đừng giậm chân tại chỗ để người khác vượt qua.

Thứ Sáu, người tuổi Sửu đánh mất sự điềm tĩnh và chắc chắn vốn có. Bạn thường xuyên thay đổi suy nghĩ và cách hành động, khiến cho nhiều người cảm thấy khó đoán và khó có thể chiều lòng bạn.

Ở giữa tập thể, bản mệnh nên hạn chế những cảm xúc tiêu cực, gây ảnh hưởng đến bầu không khí xung quanh. Nếu cảm thấy mệt mỏi, bạn nên cho bản thân mình được nghỉ ngơi, không nên cố gắng làm việc gì quá sức.

Tuổi Dần

Tam Hợp phù trợ, người tuổi Dần trở nên quyết đoán hơn khi đứng trước các sự lựa chọn. Bạn thường nhanh chóng bắt tay vào công việc khi đã hạ quyết tâm, song đừng nên hấp tấp, vội vàng quá nhé.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa hai vợ chồng bạn phát triển tốt đẹp. Hai người luôn tôn trọng nhau, hiếm khi nào bất hòa, mỗi ngày, tình cảm của hai người lại càng gắn kết hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão dễ rơi vào tình trạng chi tiêu tốn kém trong ngày hôm nay. Bạn có thể phải dùng tiền cho các hoạt động xã giao không thể tránh được. Vì vậy, hãy chú ý giảm bớt chi tiêu trong các hoạt động thường ngày.

Đặc biệt nếu có ý định đi xa hoặc tham gia vào các sự kiện đông người, bạn cần chú ý bảo vệ tài sản, chớ để mình rơi vào cảnh bị mất trộm, mất cắp. Hãy giữ tiền cho kĩ, đừng để những chuyện đáng tiếc xảy ra.

Tuổi Thìn

Trong ngày hôm nay, người tuổi Thìn nhận được sự nâng đỡ của Thiên Tài. Bạn có thể sở hữu một khoản tiền kha khá do may mắn trúng thưởng. Hãy sử dụng khoản tiền đó một cách thật hợp lý.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận. Vì vậy, người còn trẻ tuổi có thể tham khảo lời khuyên của người đi trước, nếu như bạn đang bối rối trước quá nhiều sự lựa chọn.

Tuổi Tỵ

Mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với người tuổi tuổi Tỵ trong ngày hôm nay. Nhờ có Tam Hội giúp sức, cộng với thái độ nhiệt tình vốn có, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Nếu may mắn, con giáp này còn có thể gặp được quý nhân trong ngày hôm nay.

Bật mí, quý nhân có thể là người bạn đã quen biết suốt bấy lâu nay. Chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý có thể áp dụng trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thiên Tài mang tới vận may tài lộc cho người tuổi Ngọ. Nếu tham gia các trò chơi rút thăm trúng thưởng trong ngày hôm nay, bạn rất có khả năng sẽ nhận được một phần thưởng lớn.

Một số người làm việc chăm chỉ suốt trong những ngày vừa qua cũng sẽ nhận được một khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với công sức lao động. Đây chính là nguồn động lực để bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa, dù có phải vất vả ra sao.

Tuổi Mùi

Mối quan hệ giữa người tuổi Mùi và gia đình rất hòa hợp. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn hoặc vui vẻ, các thành viên trong nhà đều cùng chia sẻ với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc của bạn.

Chính Tài là dấu hiệu tốt trên con đường tài lộc của bản mệnh. Bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng, tiền lãi từ cấp trên, đối tác, khách hàng. Bạn bè, người thân cũng có thể cho bạn một khoản tiền làm vốn.

Tuổi Thân

Dưới tác động của Thiên Quan, người tuổi Thân dễ gặp phải những điều không như mong muốn trong thời điểm này. Có thể những hành động vô tình của bạn đã khiến người khác hiểu lầm, và kết quả là đôi bên xích mích hoặc to tiếng với nhau.

Đáng buồn hơn, hôm nay mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia không quá tốt đẹp. Một vấn đề bất chợt nảy sinh khiến hai người đều cảm thấy buồn bực, khó thông cảm được cho đối phương. Bạn không nên để sự căng thẳng này kéo dài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Quan giúp cho người tuổi Dậu có ý chí phấn đấu mạnh mẽ, một khi xác định được mục tiêu là bạn sẽ cố gắng đến cùng. Đây là thời điểm thích hợp để bạn triển khai những kế hoạch đã đặt ra từ trước.

Nếu có công việc phải giải quyết trong ngày hôm nay, bạn cũng sẽ hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao. Bạn sẽ nhận thấy rằng những điều mình đánh đổi từ trước đến nay là hoàn toàn xứng đáng, bởi bạn đang nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo.

Tuổi Tuất

Hôm nay người tuổi Tuất vướng vào nhiều rắc rối khác nhau. Sự nóng nảy khiến bạn dễ hành động mất kiềm chế do không chịu được những lời chỉ trích hoặc quan điểm trái chiều của người khác.

Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay, bạn có thể đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn.

Tuổi Hợi

Hôm nay người tuổi Hợi dễ khắc khẩu với nửa kia do ý kiến của đôi bên mâu thuẫn với nhau. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất nên tạm dừng cuộc nói chuyện và đợi thời điểm thích hợp hơn.

Các mối quan hệ xã hội của bản mệnh cũng dễ gặp những điều không như ý. Không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta cũng sẽ được đáp lại bằng một tình cảm tương xứng. Bạn cần chấp nhận thực tế đáng buồn này và không nên quá thất vọng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.