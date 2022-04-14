Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/4/2022, bản tính nóng nảy khiến 3 con giáp 'ĐẮC TỘI' với cấp trên, sự nghiệp có nguy cơ lao đao, đường TÀI LỘC cũng bị Thương Quan chặn đứng, khó lòng thăng tiến

Thứ Sáu 15/4/2022, bản tính nóng nảy khiến 3 con giáp xui xẻo 'ĐẮC TỘI' với cấp trên, sự nghiệp có nguy cơ lao đao, đường TÀI LỘC cũng bị Thương Quan chặn đứng, khó lòng thăng tiến.

Tuổi Thìn Thương Quan giáng họa, người tuổi Thìn có một ngày làm việc chẳng mấy yên bình. Bản tính nóng nảy, thích thể hiện có thể khiến bạn đắc tội với cấp trên lúc nào không hay, khiến nhiều rắc rối xảy đến và bạn phải đau đầu giải quyết. Trong chuyện tình cảm, con giáp xui xẻo này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, bạn chớ nên khăng khăng với ý kiến cá nhân, cho mình là người đúng mà bỏ ngoài tai những điều người ấy nói.

Thương Quan giáng họa, người tuổi Thìn có một ngày làm việc chẳng mấy yên bình - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Cục diện Tương Hại khiến người tuổi Thân phải trải qua một ngày làm việc với nhiều biến cố. Những chuyện thị phi không đáng có do kẻ tiểu nhân đặt điều có thể khiến bạn bị đổ oan và nhiều người có cái nhìn không đúng về bạn. Trong tình huống xấu nhất ấy, bản mệnh cũng chớ nên quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản bác, bởi trên thực tế thì lời nói suông cũng chẳng thể hoàn toàn thuyết phục được ai. Hãy dùng những hành động cụ thể để chứng minh sự trong sạch của mình.

Cục diện Tương Hại khiến người tuổi Thân phải trải qua một ngày làm việc với nhiều biến cố - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Cảm xúc của người tuổi Mão hôm nay dễ có những tư tưởng bi quan và tiêu cực. Bạn nên học cách đối diện với những điều không mong muốn, đừng tìm cách lảng tráng hoặc đổ lỗi cho người khác. Thời điểm này, bạn nên hạn chế sự nóng vội, đưa ra những quyết định không chính xác. Bạn nên tự kiểm điểm xem đó có phải là nguyên nhân khiến mình khó gặt hái được thành công hơn người khác không. Cảm xúc của người tuổi Mão hôm nay dễ có những tư tưởng bi quan và tiêu cực - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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