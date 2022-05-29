Đúng ngày mai, thứ Hai, ngày 30/5/2022, Hung Tinh soi chiếu, thời vận lâm nguy, 3 con giáp gặp nhiều xui xẻo, sự nghiệp khốn đốn, tài lộc tiêu tan, tiểu nhân đeo bám nhiều lần ám hại

Tâm linh - Tử vi 29/05/2022 18:19

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 30/5/2022, 3 con giáp xui xẻo vận trình lụn bại, tiền tài tiêu tan, vận trình lao dốc không thấy điểm dừng.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong thứ Hai làm gì cũng không suôn sẻ. Việc mất tập trung trong công việc dễ là nguyên nhân dẫn tới khá nhiều sai lầm. Tài lộc của con giáp xui xẻo từ đây cũng đi xuống. Bạn cần phải lên kế hoạch cho việc chi tiêu nếu không muốn rơi vào cảnh túng thiếu.

Trong chuyện tình cảm, tâm trạng “sáng nắng chiều mưa”  của con giáp khiến nửa kia cảm thấy mệt mỏi. Công thêm công việc bận rộn khiến cả hai ít có thời gian dành cho nhau. Chuyện tình cảm dễ lâm vào bế tắc.

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Người tuổi Tỵ trong thứ Hai làm gì cũng không suôn sẻ. Việc mất tập trung trong công việc dễ là nguyên nhân dẫn tới khá nhiều sai lầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi cho thấy, người tuổi Sửu trong thứ Hai có điềm báo xui xẻo về tài lộc. Con giáp có thể mất đi khoản tích cóp bấy lâu, tiền bạc vốn đang ở trong tay bỗng nhiên gặp chuyện mà tiêu tan. Bản mệnh nên cẩn trọng, tỉnh táo trong những quyết định liên quan đến tiền bạc. Hạn chế cho vay hay thay ai đó mượn nợ vì con giáp có thể sẽ không đòi lại được mà còn mất đi giao tình trước đó.

Đường tình duyên gặp nhiều cản trở. Tình cảm đôi bên chưa đủ lớn để vượt qua những sự nghi ngờ và ghen tuông. Con giáp hãy bình tĩnh tìm hướng giải quyết trước khi mọi thứ quá trễ.

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Tử vi cho thấy, người tuổi Sửu trong thứ Hai có điềm báo xui xẻo về tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong thứ Hai, người tuổi Thìn công việc không mấy thuận lợi. Các kế hoạch có thể không đạt được mục tiêu như mong muốn vì luôn có tiểu nhân tìm cách phá hoại. Bản mệnh chỉ nên thân cận với những ai thật sự tin tưởng và giữ khoảng cách an toàn với người xung quanh, tránh nhiệt tình quá mức để cho kẻ xấu lợi dụng.

Trong chuyện tình cảm, sự bất đồng quan điểm thường xuyên xảy giữa bạn và người ấy. Dù có nóng nảy đến mấy, bạn cũng cần hết sức kiềm chế những cảm xúc tiêu cực của bản thân.

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Trong thứ Hai, người tuổi Thìn công việc không mấy thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo

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