Đúng ngày mai, thứ Ba 3/5/2022, tiểu nhân bít cửa công danh, 3 con giáp làm gì cũng thiếu may mắn, đụng đâu hỏng đó, khó lòng thăng quan phát tài vì bị kẻ gian kìm kẹp

Tâm linh - Tử vi 02/05/2022 14:03

Thứ Ba 3/5/2022, tiểu nhân bít cửa công danh, 3 con giáp xui xẻo làm gì cũng thiếu may mắn, đụng đâu hỏng đó, khó lòng thăng quan phát tài vì bị kẻ gian kìm kẹp.

Tuổi Dần

Hôm nay người tuổi Dần cảm thấy khó khăn trong cách diễn đạt, thậm chí có một số vấn đề bạn nhìn ra chân tướng sự việc nhưng không thể lên tiếng vì sợ gây hại tới mọi người.

Kiếp Tài dự báo có tranh lợi giữa anh chị em trong nhà, thực ra đây có thể là tình huống để bạn nhận ra ai đang cố che giấu mặt giả tạo của mình trong suốt thời gian qua. Khi hiểu rõ lòng người bạn cũng sẽ có cách hành xử khôn ngoan hơn.

con giap xui xeo 1
Hôm nay người tuổi Dần cảm thấy khó khăn trong cách diễn đạt, thậm chí có một số vấn đề bạn nhìn ra chân tướng sự việc nhưng không thể lên tiếng vì sợ gây hại tới mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tỷ Kiên xuất hiện cho thấy vợ chồng người tuổi Mão có thể bất đồng ý kiến về việc chi tiêu, cách lên kế hoạch cho tiền bạc chung của hai người. Đừng để những cơn sóng ngầm này dìm tình cảm của hai người biến mất, thay vào đó hãy cùng ngồi lại để nhìn nhận, đánh giá lại tình hình, tìm hướng đi chung.

Hôm nay sức khỏe của bản mệnh được cải thiện rõ rệt, nhất là những ai đang trong giai đoạn nhạy cảm, cơ thể yếu thì cũng tìm được cách để cân bằng cuộc sống, cải thiện thể lực. Thông qua chế độ dinh dưỡng phù hợp bạn cũng có thể đạt được cân nặng mong muốn.

con giap xui xeo 2
Tỷ Kiên xuất hiện cho thấy vợ chồng người tuổi Mão có thể bất đồng ý kiến về việc chi tiêu, cách lên kế hoạch cho tiền bạc chung của hai người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay con giáp tuổi Dậu cần cẩn trọng, có một số việc diễn ra không theo kế hoạch, bạn cần cân nhắc cẩn thận hơn. Đừng vì điều không vui mà có cái nhìn tiêu cực về mọi chuyện bạn nhé, đây là lúc để tỉnh táo đánh giá lại vấn đề.

Hôm nay con giáp xui xẻo cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân. Nếu bạn cảm thấy thể trạng uể oải, tinh thần mệt mỏi thì có thể liên quan đến các bệnh về tim mạch hay thiếu máu thì cần sớm tìm phương pháp điều trị phù hợp.

con giap xui xeo 3
Hôm nay con giáp tuổi Dậu cần cẩn trọng, có một số việc diễn ra không theo kế hoạch, bạn cần cân nhắc cẩn thận hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/5/2022, vận may cải thiện, tài chính lên ngôi, 3 con giáp khôn ngoan biết tính toán, ẵm luôn tài sản khổng lồ trong tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/5/2022, vận may cải thiện, tài chính lên ngôi, 3 con giáp khôn ngoan biết tính toán, ẵm luôn tài sản khổng lồ trong tay

Thứ Ba 3/5/2022, vận may cải thiện, tài chính lên ngôi, 3 con giáp may mắn khôn ngoan biết tính toán, ẵm luôn tài sản khổng lồ trong tay.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp xui xẻo tử vi thứ Ba tử vi ngày 3/5 tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 31 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 1 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng