Tử vi thứ Ba ngày 3/5/2022 của 12 con giáp: Sửu - Thìn vẫn gọi TÀI LỘC, thu hút VẬN MAY, Mão - Dậu bất đồng quan điểm, công danh lụi tàn, sức khỏe suy yếu

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, đây là ngày tuổi Tý cho mọi người thấy tầm quan trọng, sức ảnh hưởng và sự thông minh của bạn, thông qua việc thể hiện ứng xử, cách giải quyết các vấn đề nhờ có Thiên Ấn soi sáng. Thay vì ngại ngần, bạn hãy tự tin vào mình hơn để có thể làm tốt những việc mà bạn muốn.

Về mặt tài chính, bản mệnh nên cẩn thận với mức chi tiêu đang vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Nếu bạn cứ tiếp tục cố chấp quá tin tưởng vào một điều không có cơ sở sẽ rất dễ mất tiền.

Tam Hợp giúp cho các cặp đôi tuổi Sửu nếu đang cảm thấy xa cách, tình cảm cũng dần trở về quỹ đạo cũ, ngày càng khăng khít hơn. Các cặp đôi, mặt khác, có thể tham gia vào các lĩnh vực nghệ thuật cùng nhau để gia tăng hương vị tình yêu

Thiên Tài ghé thăm mang lại vận may liên quan đến tài chính cho người tuổi Sửu, nhờ đó mà bạn cẩn trọng và khôn ngoan hơn, dễ kiếm được nhiều tiền hơn. Thậm chí có những lời khuyên giúp bạn tránh sai sót, tiết kiệm được lượng lớn tiền.

Tuổi Dần

Hôm nay người tuổi Dần cảm thấy khó khăn trong cách diễn đạt, thậm chí có một số vấn đề bạn nhìn ra chân tướng sự việc nhưng không thể lên tiếng vì sợ gây hại tới mọi người.

Kiếp Tài dự báo có tranh lợi giữa anh chị em trong nhà, thực ra đây có thể là tình huống để bạn nhận ra ai đang cố che giấu mặt giả tạo của mình trong suốt thời gian qua. Khi hiểu rõ lòng người bạn cũng sẽ có cách hành xử khôn ngoan hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tỷ Kiên xuất hiện cho thấy vợ chồng người tuổi Mão có thể bất đồng ý kiến về việc chi tiêu, cách lên kế hoạch cho tiền bạc chung của hai người. Đừng để những cơn sóng ngầm này dìm tình cảm của hai người biến mất, thay vào đó hãy cùng ngồi lại để nhìn nhận, đánh giá lại tình hình, tìm hướng đi chung.

Hôm nay sức khỏe của bản mệnh được cải thiện rõ rệt, nhất là những ai đang trong giai đoạn nhạy cảm, cơ thể yếu thì cũng tìm được cách để cân bằng cuộc sống, cải thiện thể lực. Thông qua chế độ dinh dưỡng phù hợp bạn cũng có thể đạt được cân nặng mong muốn.

Tuổi Thìn

Chính Tài đang giúp con giáp tuổi Thìn thu hút nhiều tài lộc về mình trong ngày hôm nay, nhất là những người làm việc liên quan đến kinh doanh tự do. Bạn đủ nhanh nhạy để biết thị trường đang thiếu hụt mảng nào để tập trung vào đó mà gia tăng lợi nhuận.

Cuộc sống của bạn đang dễ thở hơn. Vì mảng giao tiếp đã được cải thiện, bạn cũng sẽ nhanh chóng giải tỏa những khúc mắc gây ra tình trạng khó xử giữa bạn với một người quen.

Tuổi Tỵ

Tam Hợp hứa hẹn người tuổi Tỵ độc thân có thể gặp được tình duyên ưng ý trong ngày mới. Đây cũng là cơ hội để bạn thay đổi ngoại hình, nâng cấp tủ đồ cho bản thân. Các cặp đôi, mặt khác, nên tìm cách san sẻ những trách nhiệm cho nhau. Sự công bằng quá cứng nhắc trong mối quan hệ có thể khiến tình cảm giữa cả hai thêm xa cách.

Người tuổi Tỵ có phần vội vàng nên bạn nhận về mình sự thất bại. Chính điều này khiến cho bạn buồn phiền, lo âu. Hãy hiểu rằng mỗi con đường đi đều cần có sự dày công vun xới, không thể nào có được kết quả ngày một, ngày hai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp tuổi Ngọ có được những bước tiến dài trong mối quan hệ với người thân trong ngày hôm nay. Thậm chí bạn còn hóa giải được những căng thẳng trước đây mà bạn tưởng là không còn cách nào.

Sự thân thiện, cởi mở rất tự nhiên của tuổi Ngọ trong ngày Thực Thần nâng đỡ đang giúp cho bạn tạo ấn tượng với mọi người xung quanh và thu hút họ đến gần hơn. Thế nên đây là ngày để kết bạn, xây dựng các mối quan hệ mới mẻ đấy.

Tuổi Mùi

Tam Hội nâng đỡ cho việc hợp tác của con giáp tuổi Mùi thêm phần hanh thông, thuận lợi. Có thể nhờ chiến lược hay, có tương lai mà bạn ký kết được rất nhiều hợp đồng béo bở trong thời gian này.

Kế hoạch của tuổi Mùi đề cao thận trọng là tốt, nhưng trong một số tình huống đặc biệt như ngày hôm nay, giảm bớt sự thận trọng và tăng cường sự táo bạo, liều lĩnh là hơn khi có Thiên Tài che chở. Bạn có thể đạt được mục tiêu tiền bạc của mình sớm thôi khi có được cả kiến thức cùng sự bản lĩnh.

Tuổi Thân

Hôm nay con giáp tuổi Thân cảm thấy thoải mái hơn trong việc chia sẻ quan điểm vì bạn có được nhiều sự ủng hộ từ bạn bè, đồng nghiệp cũng như người thân. Thậm chí có những người còn cho bạn những chỉ dẫn hay ho, tiết kiệm kha khá tiền bạc.

Nhờ có Chính Quan soi đường mà đây lại là một ngày tương đối thành công của con giáp tuổi Thân, khi bạn có được sự hỗ trợ và đạt được những thành quả bất ngờ. Hãy trân trọng và nhớ nói lời cảm ơn tới những ai đã giúp bạn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay con giáp tuổi Dậu cần cẩn trọng, có một số việc diễn ra không theo kế hoạch, bạn cần cân nhắc cẩn thận hơn. Đừng vì điều không vui mà có cái nhìn tiêu cực về mọi chuyện bạn nhé, đây là lúc để tỉnh táo đánh giá lại vấn đề.

Hôm nay bản mệnh cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân. Nếu bạn cảm thấy thể trạng uể oải, tinh thần mệt mỏi thì có thể liên quan đến các bệnh về tim mạch hay thiếu máu thì cần sớm tìm phương pháp điều trị phù hợp.

Tuổi Tuất

Chính Tài như là một làn gió mang lại sức sống mới cho tài chính của người tuổi Tuất. Để cho những ai đang nợ nần tìm ra giải pháp phù hợp để trả nợ, kiếm được nhiều tiền hơn, gia tăng thu nhập để cải thiện cuộc sống của mình.

Sức khỏe cũng như mối quan hệ của bản mệnh hôm nay đón nhận những tín hiệu tích cực. Nếu bạn biết nhắc nhở bản thân tránh xa các cuộc tụ tập nhiều rượu chè, thuốc lá càng sẽ là cách cải thiện cuộc sống tốt nhất cho mình lúc này.

Tuổi Hợi

Hôm nay con giáp tuổi Hợi khó tránh khỏi việc phải đối đầu trong ngày này. Bạn cần chuẩn bị các lý do thật rõ ràng, chính đáng và mạc lạc.

Chính Ấn ghé thăm cũng là lúc sự kiên cường, nỗ lực không ngừng nghỉ của tuổi Hợi có thể giúp ghi điểm số ấn tượng ngày hôm nay. Đừng vì một chút thất bại bé nhỏ mà buông bỏ hay tự ti vào năng lực của mình. Bạn sẽ cần phải có nhiều sự kiên trì hơn đấy.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.