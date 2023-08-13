Đúng ngày 27/6 âm lịch, 3 con giáp tài khí phừng phừng, liên tục đón hỷ tín, bỗng chốc giàu sụ, công danh lừng lẫy

Tâm linh - Tử vi 13/08/2023 04:20

Tử vi nói rằng, trong ngày 27/6 âm lịch, những con giáp này sẽ liên tiếp đón nhận những tin vui, may mắn bất ngờ.

Tuổi Mão

Đúng ngày 27/6 âm lịch, vận trình của tuổi Mão có chuyển biến tích cực, đặc biệt là tài vận. Đây là thời gian tương đối vượng tài lộc đối với tuổi Mão. Nghề tay trái có thể đem đến nguồn thu nhập khá cho con giáp này. Tài chính ổn định giúp những chú Mèo có thể thoải mái mua sắmnhững món đồ mà mình yêu thích.

Với người làm kinh doanh, bản mệnh có thể giành được ưu thế trong việc hợp tác hay đầu tư tài chính. Bản mệnh cần chịu khó tìm hiểu thông tin để những lần đầu tư tới sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn. Tuy nhiên, lời khuyên dành cho những người tuổi Mão vẫn là đừng vì mãi kiếm tiền mà bỏ quên người thân bên mình. Dù tài sản quan trọng nhưng chỉ là vật ngoài thân, hết vẫn có thể kiếm lại còn hạnh phúc gia đình là thứ vô giá, không thể đánh đổi. 

Đúng ngày 27/6 âm lịch, 3 con giáp tài khí phừng phừng, liên tục đón hỷ tín, bỗng chốc giàu sụ, công danh lừng lẫy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình tài lộc của người tuổi Dần có thay đổi tích cực vào ngày 27/6 âm lịch. Con giáp này có thể kiếm được số tiền kha khá mà bản thân không hề nghĩ tới. Thời điểm này, những chú Hổ được quý nhân nâng đỡ, tìm được mối làm ăn tốt, đối tác đáng tin cậy nên các kế hoạch làm ăn phát triển vô cùng thuận lợi.

Tình hình tài chính nhờ đó cũng được cải thiện, nỗi lo về tiền bạc được đẩy lùi. Khó khăn đi qua, cơ hội ngay trước mắt, chỉ cần tuổi Dần biết nắm chắc thời cơ thì sẽ gặt hái được nhiều thành công. Quan trọng là dù bận rộn thế nào, bạn cũng hãy dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc và quan tâm đến gia đình mình nhé.

Đúng ngày 27/6 âm lịch, 3 con giáp tài khí phừng phừng, liên tục đón hỷ tín, bỗng chốc giàu sụ, công danh lừng lẫy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tin vui tới tấp tìm đến người tuổi Tuất trong ngày 27/6 âm lịch. Tử vi nói rằng, con giáp này nắm rõ lợi thế của bản lại biết tận dụng các mối quan hệ để tạo dựng cơ hội kiếm tiền. Nhờ cát tinh nâng đỡ, tuổi Tuất có thể tranh thủ ký kết các hợp đồng, tìm kiếm đối tác làm ăn…

Sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào, sự cố gắng của bản mệnh trong thời gian qua nhất định sẽ mang đến những kết quả đáng kinh ngạc, giúp tuổi Tuất cảm thấy tự hào. Thành quả mà con giáp này đạt được chắc chắn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vốn là người có tài năng, bản lĩnh, sẵn sàng vượt mọi khó khăn để đạt được mục tiêu của mình, tuổi Tuất đừng từ chối những cơ hội phát triển sự nghiệp đang ở phía trước nhé.

Đúng ngày 27/6 âm lịch, 3 con giáp tài khí phừng phừng, liên tục đón hỷ tín, bỗng chốc giàu sụ, công danh lừng lẫy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

Dự đoán tháng 8 sắp đến, 3 con giáp giàu có trong chớp mắt, tiền rơi trúng đầu, đường công danh rộng mở, ai nấy cũng hờn ghen đỏ mắt

Dự đoán tháng 8 sắp đến, 3 con giáp giàu có trong chớp mắt, tiền rơi trúng đầu, đường công danh rộng mở, ai nấy cũng hờn ghen đỏ mắt

Những con giáp sau đây sẽ có cuộc sống đáng mơ ước, tiền tiêu xài không hết, lộc lá đổ đầy nhà vào tháng 8/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 27/6 âm lịch tử vi cuối tháng 6 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 25 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 31 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 25 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia