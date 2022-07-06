Đúng giờ Tý ngày mai (7/7), thiên cơ chỉ rõ, 3 con giáp làm ăn có lộc, phúc khí đầy nhà, vận trình thăng hoa, tiền tài ùn ùn đổ về túi

Tâm linh - Tử vi 06/07/2022 22:55

Đúng giờ Tý ngày mai (7/7), 3 con giáp may mắn làm ăn có lộc, vận trình thăng hoa, tiền tài dư dả.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vào đúng giờ Tý ngày mai cát lộc hanh thông, tiền tài dư dả. Vận khí của con giáp sẽ tăng lên bất ngờ. Bạn dù có gặp chút khó khăn ban đầu nhưng bản mệnh vẫn có thể vượt qua, chạm đến thành tích nhất định. Con giáp may mắn còn có nhiều quý nhân bên cạnh, hóa nguy thành an, thuận đường thăng tiến.

Nhìn chung, đây sẽ là thời gian con giáp đổi vận bất ngờ. Song con giáp cũng cần nhớ phải có kế hoạch tài chính cụ thể, tránh cảnh tiền kiếm ra nhưng miệng ăn núi lở. 

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Người tuổi Sửu vào đúng giờ Tý ngày mai cát lộc hanh thông, tiền tài dư dả. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vào đúng giờ Tý ngày mai thuận thế phát tài, làm gì cũng thuận lợi. Người làm công ăn lương chăm chỉ làm theo kế hoạch nên đạt được thành tích cao. Bản mệnh ghi điểm với cấp trên, có cơ hội thăng chức, lên lương. 

Người kinh doanh tự do sẽ đón nhận nhiều khởi sắc bất ngờ. Sự nghiệp thăng hoa theo chiều hướng tốt. Tuy nhiên, trước khi quyết định làm gì, con giáp nên tìm hiểu kĩ càng để tránh gặp phải những điều không may mắn.

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Người tuổi Thìn vào đúng giờ Tý ngày mai thuận thế phát tài, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đường công danh của người tuổi Mùi vào giờ Tý ngày mai rất hanh thông, nhất là những người đang theo đuổi sự nghiệp và muốn thăng quan tiến chức. Thời gian đã cho con giáp những bài học kinh nghiệm, biết đứng lên sau khi vấp ngã và sẵn sàng đối mặt với khó khăn, nhờ vậy mà bản mệnh ngày càng chín chắn hơn.

Đường tình duyên của con giáp này vô cùng hài hòa. Bản mệnh học được cách bỏ qua những bất đồng và tìm được tiếng nói chung với đối phương và mối liên kết sâu sắc giữa hai người.

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Đường công danh của người tuổi Mùi vào giờ Tý ngày mai rất hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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