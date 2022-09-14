Người tuổi Tỵ sống tình cảm nhưng không bộc lộ nhiều. Nếu ai làm gì sai, họ có thể bỏ qua. Nhưng với người thân, họ sẽ càng để lộ tính cách thật, dễ khó chịu khi có chuyện không hay. Do đó, với con giáp này, hãy yêu thương quan tâm họ nhiều, họ sẽ dần thể hiện mình nhiều hơ

Và với người tuổi Tỵ, chỉ có những chuyện liên quan tới người thân, bạn bè mới có sức ảnh hưởng tới họ. Dù vậy, một khi con giáp này nổi giận thì khó lường lắm, vì họ không dễ kiểm soát cơn giận của mình. Nhưng sau đó họ sẽ bỏ qua hết. Nói chung, đừng khiến con giáp này nổi giận, vì tình cảm có thể sẽ theo đó mà mất đi!

So về độ nóng tính, chắc rằng hai con giáp trên không thể qua được tuổi Tuất. Thông thường, những người tuổi Tuất vốn dĩ rất điềm tĩnh, nhất là khi họ giải quyết công việc của mình. Họ luôn nghiêm túc trong công việc và cần sự ổn định tuyệt đối. Tuy nhiên, trong cuộc sống hằng ngày, tuổi Tuất thỉnh thoảng cũng rất hài hước và thoải mái, nhưng mọi thứ chỉ trong một giới hạn. Vẻ bề ngoài tuổi Tuất thường đánh lừa người khác và khiến họ cảm thấy tuổi Tuất khá dễ dãi và thoải mái. Nhưng trên thực tế, tuổi Tuất rất nóng tính và một khi “nổi điên” thì họ sẽ không thể kiềm chế được mà sẽ một lần xả ra tất cả. Tuổi Tuất rất trung thành và công bằng, họ ghét những thứ mập mờ, nên chỉ cần hiểu tính của tuổi Tuất thì bạn sẽ có thể xây dựng với một mối quan hệ khá tốt.

Đặc biệt là trong hôn nhân, tuổi Tuất dù dễ nối nóng nhưng họ là người yêu gia đình hơn bất cứ ai, nên chồng nào có vợ tuổi Tuất hãy cố gắng thông cảm và thấu hiểu cho họ, đừng khiến họ nổi giận dù bất cứ hoàn cảnh nào.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão vốn là những người sống rất tình cảm và giàu lòng nhân ái, họ luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người bất kể hoàn cảnh nào. Từ cái nhìn đầu tiên, người khác sẽ bị thu hút bởi sự hào phóng và dễ chịu của tuổi Mão, tuy nhiên khi bắt đầu thân thiết, tuổi Mão sẽ bộc lộ cảm xúc thật của mình với bạn.

Tuổi Mão vốn rất hiền lành và rõ ràng, họ luôn hiểu được giá trị của việc cho và nhận, vì vậy muốn có mối quan hệ tốt đẹp với tuổi Mão không phải là điều khó khăn. Có điều, một khi thân thiết, tuổi Mão không ngần ngại thể hiện cho bạn thấy họ không thích điều gì, và nếu cố tình phạm phải những điều đó, bạn sẽ khiến tuổi Mão nổi giận một cách không ngờ tới.

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