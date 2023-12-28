Đúng 5h ngày 28/12, 3 con giáp tài vận lên cao, lãi mẹ đẻ lãi con, đón bạc vàng ồ ạt, phút chốc giàu khủng

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 28/12/2023 hôm nay, tuổi Thìn có một ngày làm việc hiệu quả. Ngày này bản mệnh cũng có thể mạnh dạn mưu sự, vận quý nhân đang khá vượng, có sự hỗ trợ của quý nhân thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Công việc thuận lợi nên thu nhập cũng tăng lên trông thấy, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng, đồng nghĩa chất lượng cuộc sống được cải thiện. Chuyện tình cảm trong ngày này vẫn khá ổn định, giúp bản mệnh thêm phần yên tâm để theo đuổi lý tưởng của mình.

Tinh thần làm việc của tuổi Thìn lên cao, con giáp này có thể đưa ra những ý tưởng mới mẻ và không kém phần táo bạo. Vì hiệu quả chưa được kiểm chứng nên ban đầu bản mệnh khó tránh những nghi ngờ, tuy nhiên, nếu vẫn kiên định với ý tưởng của mình, hãy cố gắng tìm cách thuyết phục mọi người.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Con giáp này nhận được nhiều sự cổ vũ, động viên, chia sẻ của người khác nếu phải đối mặt với khó khăn.

Hôm nay, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn. Bên cạnh đó, Mùi còn có quý nhân soi đường dẫn lối, giúp tuổi Mùi dễ tiếp cận được nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập, nhờ vậy mà tiền ngày một tăng lên nhiều hơn, dễ giàu sang phú quý trong tương lai.

Từ giờ đến Tết, tuổi Mùi càng phát tài phát lộc, giàu sang ngút trời. Người tuổi Mùi chỉ việc phát huy những nền tảng mình đã dựng xây và khuếch trương quy mô, cứ thế mà hốt vàng hốt bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay ngày 28/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay miệt mài hoàn thiện từng công việc chỉn chu.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay dù công việc bận rộn, nhưng bạn có kế hoạch rõ ràng làm việc gì cũng suôn sẻ.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ đang phân vân giữa những người theo đuổi bạn.

Tài lộc: Thời gian cân bằng, kinh tế ổn định.

Sức khoẻ: Sức khoẻ đã tốt hơn, bạn luyện tập thể thao duy trì sức khoẻ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.