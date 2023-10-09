Đúng 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp là 'đệ nhất may mắn', 'nam châm hút tài lộc', có phúc có phần, giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 09/10/2023 18:24

Theo tử vi, 3 con giáp có tính cách tốt nên được nhiều người yêu quý. Trong 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch, họ đón nhận nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng suôn sẻ.

Tuổi Mão

Theo tử vi, người tuổi Mão thường sở hữu gương mặt khả ái, ưa nhìn, tính cách tốt bụng. Họ là người chu đáo, biết cách quan tâm đến người khác. Người này thường sống giản dị, điềm đạm, thái độ sống rất tốt. Không những thế, họ còn biết cách tự lập, muốn bản thân tự làm mọi việc thay vì nhờ cậy đến người khác.

Tử vi 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch, người tuổi Mão có quý nhân phù trợ, sự nghiệp có nhiều khởi sắc. Những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng sẽ dần được giải quyết ổn thỏa. Ngoài ra, họ còn có thêm cơ hội đầu tư sinh lời, làm đâu thắng đó, thu nhập tăng cao.

Đúng 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp là 'đệ nhất may mắn', 'nam châm hút tài lộc', có phúc có phần, giàu sang sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thường có tính cách tỉ mỉ, cẩn thận. Họ làm việc gì cũng bình tĩnh, dùng lý trí để giải quyết, dù hoàn cảnh khó khăn thế nào, nó vẫn có thể đối mặt một cách điềm tĩnh. Người này luôn suy xét, tính toán kỹ lưỡng trước khi giải quyết vấn đề hoặc đưa ra một quyết định nào đó. Người này tỉ mỉ, cẩn thận nên theo đuổi ngành nghề gì cũng có thể đạt thành tích cao.

Bước sang 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch, người tuổi Tý có thể gặp nhiều may mắn trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp. Vận trình công danh của người này tương đối suôn sẻ. Người làm công ăn lương có thể tìm được công việc tốt. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh sẽ ký được nhiều hợp đồng một cách suôn sẻ.

Đúng 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp là 'đệ nhất may mắn', 'nam châm hút tài lộc', có phúc có phần, giàu sang sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thường có tính cách hiền lành, tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác vượt khó khăn mà không hề tính toán. Người này đáng tin cậy, nói được làm được nên được nhiều người quý mến. Thời gian qua, bạn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống dù có nỗ lực đến bao nhiêu cũng chưa nhận được thành quả xứng đáng.

Tuy nhiên, tử vi có nói, trong 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch, người tuổi Tỵ thay đổi vận mệnh ngoạn mục. Dự đoán tuổi Tỵ sẽ có vận trình suôn sẻ, tương lai rộng mở. Người trẻ thi cử đỗ đạt. Người làm ăn kinh doanh buôn may bán đắt, có cơ họi mở rộng rự nghiệp, giàu lên nhanh chóng.

Đúng 5 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp là 'đệ nhất may mắn', 'nam châm hút tài lộc', có phúc có phần, giàu sang sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

15 ngày tới (26/9 - 10/10), 3 con giáp đón nhận đại hỷ, cuộc sống ngập tràn niềm vui, tài lộc bùng nổ như pháo hoa

15 ngày tới (26/9 - 10/10), 3 con giáp đón nhận đại hỷ, cuộc sống ngập tràn niềm vui, tài lộc bùng nổ như pháo hoa

Tử vi có nói, trong 15 ngày tới, có 3 con giáp gặp nhiều may mắn về tài lộc, tha hồ giàu có.

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