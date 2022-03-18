Đúng 3 ngày tới (19/3 - 21/3), Thiên Quan độ trì, 3 con giáp này vạn sự thuận lợi, tiền tài sung túc, dư dả an nhàn

Theo tử vi 12 con giáp, thời gian qua tuổi Sửu đã gặp phải hạn Thái Tuế cho nên con đường công danh sự nghiệp cũng như cuộc sống riêng tư đã gặp phải một số thử thách nhất định, đòi hỏi tuổi Sửu phải vững vàng và nỗ lực vượt qua mới mong có được thành tựu.

Tuy vậy, trong 3 ngày tới (19/3 - 21/3), vận mệnh đã an bài, người tuổi Sửu sẽ những cơ hội thuận lợi trong công việc, do đó, muốn có một cuộc sống sung túc, dư dả mà nhiều người ao ước, tuổi Sửu nhất định phải biết nắm bắt thật tốt.

Theo tử vi 3 ngày tới (19/3 - 21/3), tuổi Dần sẽ là con giáp được gặp nhiều may mắn. Cát tinh che chở cho bản mệnh tự tin theo đuổi những mục tiêu và lý tưởng bản thân đã đặt ra. Công danh sự nghiệp trên đà phát triển. Nếu biết lợi dụng cơ hội lần này để tiến thân thì bạn không cần phải lo lắng về chuyện tương lai, có được nhiều bước đột phá lớn.

Bất cứ trở ngại nào xuất hiện, bạn đều dùng sự chăm chỉ và ý chí quyết tâm của mình để đạp chúng sang một bên. Các kế hoạch hợp tác làm ăn cũng diễn ra thuận lợi trong ngày này. Bản mệnh đang có cơ may phát tài rất lớn, thu về một khoản lợi không nhỏ khi luôn có những tính toán khôn ngoan và biết phải đầu tư chính xác vào đâu.

Theo tử vi 3 ngày tới (19/3 - 21/3), tuổi Dần sẽ là con giáp được gặp nhiều may mắn- Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong công việc, tuổi Thân họ luôn thể hiện được thái độ nghiêm túc, cầu thị nhất có thể. Người tuổi này có suy nghĩ cởi mở, sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe các ý kiến đóng góp để tiến bộ. Trong 3 ngày tới (19/3 - 21/3), con giáp này gặp không ít may mắn, nhờ vậy mà công việc thuận lợi và suôn sẻ đến bất ngờ, người tuổi Thân tiến bộ không ngừng trên con đường công danh.

Họ được quý nhân đưa đường chỉ lối nên công việc hanh thông, xuôi thuận hơn rất nhiều. Người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, các thương vụ đều xuôi chèo mát mái. Có thể nói, người tuổi Thân nghèo khó đầu năm nhưng sẽ sung túc hơn trong thời gian này.

Trong 3 ngày tới (19/3 - 21/3), con giáp này gặp không ít may mắn, nhờ vậy mà công việc thuận lợi và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.