Đúng 2 ngày tới (29/6 - 30/6): Ăn no lộc trời, 3 con giáp thu nhập gia tăng, danh lợi song toàn, tiền tiêu mãi không hết, cuộc sống an nhàn có thừa

Tâm linh - Tử vi 28/06/2022 12:45

Đúng đến thời điểm 2 ngày tới (29/6 - 30/6), 3 con giáp vượt qua mọi vận hạn, trời ban phú quý giàu sang, cuộc sống ngày càng đổi đời.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi cũng có rất nhiều ưu điểm. Họ thông minh, dũng cảm, luôn cháy hết mình với công việc. Đúng 2 ngày tới (29/6 - 30/6), cục diện Tam Hợp sẽ giúp tuổi Hợi thoát khỏi rủi ro và tiếp tục đạt được những thành tựu trong cuộc sống.

Suốt thời gian qua, tuổi Hợi cũng âm thầm nỗ lực, làm việc chăm chỉ nên giờ là lúc để hưởng quả ngọt. Có một đặc điểm là dù có cố gắng bao nhiêu, thành công cỡ nào thì tuổi Hợi cũng không bao giờ khoe khoang về thành quả của mình. Sự khiêm nhường của họ khiến mọi người xung quanh nể trọng, yêu mến.

Đúng 2 ngày tới (29/6 - 30/6), vận rủi của tuổi Hợi sẽ tan biến. Họ liên tục gặp may mắn trong sự nghiệp. Tuổi Hợi hãy chuẩn bị tâm thế để hốt bạc nhé.

Đúng 2 ngày tới (29/6 - 30/6): Ăn no lộc trời, 3 con giáp thu nhập gia tăng, danh lợi song toàn, tiền tiêu mãi không hết, cuộc sống an nhàn có thừa - Ảnh 1
Đúng 2 ngày tới (29/6 - 30/6), cục diện Tam Hợp sẽ giúp tuổi Hợi thoát khỏi rủi ro và tiếp tục đạt được những thành tựu trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất vốn hiền lành, và có khả năng tự lập. Trong cuộc sống hay công việc, những người tuổi Tuất đều rất năng nổ, có chính kiến riêng và không thích ảnh hưởng bởi người khác, nhờ vậy mà họ dễ dàng tìm được cơ hội để thành công trong tương lai. Đúng 2 ngày tới (29/6 - 30/6), tài lộc của tuổi Tuất sẽ tăng vọt, dự đoán sẽ trở thành triệu phú trong năm nay. Nếu nắm bắt được cơ hội, sự phát triển của sự nghiệp trong năm nay sẽ thăng hoa đến mức không ngờ.

Đúng 2 ngày tới (29/6 - 30/6), tuổi Tuất còn may mắn sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống thăng hoa mỹ mãn, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình.

Đúng 2 ngày tới (29/6 - 30/6): Ăn no lộc trời, 3 con giáp thu nhập gia tăng, danh lợi song toàn, tiền tiêu mãi không hết, cuộc sống an nhàn có thừa - Ảnh 2
Đúng 2 ngày tới (29/6 - 30/6), tài lộc của tuổi Tuất sẽ tăng vọt, dự đoán sẽ trở thành triệu phú trong năm nay. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thường có rất nhiều đam mê trong cuộc sống và có cá tính rất mạnh. Những người tuổi Thân họ cũng là những người quảng giao, giỏi kết bạn và tạo dựng được mối quan hệ tốt với những người xung quanh, vì thế nên vận quý nhân của họ cũng rất tốt.

Thầy tử vi cho biết đúng 2 ngày tới (29/6 - 30/6), ăn no lộc trời, những người tuổi Thân sẽ được sao tốt chiếu mệnh, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở.

Thêm vào đó tuổi Thân sẽ có quý nhân phù trợ nên rất có thể trong hai năm tới bạn sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.

Những người tuổi Thân chỉ cần không ngừng trau dồi tri thức, kĩ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình. Tử vi cho biết đây cũng là khoảng thời gian tuổi Thân sẽ được mọi người trả nợ, vì thế mà số dư tài khoản chỉ có tăng không có giảm.

 *Bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 3 ngày giữa tuần (29/6 - 1/7): Nỗ lực càng nhiều thu hoạch về càng lớn, 3 con giáp gặt hái của cải như mưa, sự nghiệp phất lên ngất ngưởng, tiền bạc dồn căng chặt ví

Đúng 3 ngày giữa tuần (29/6 - 1/7): Nỗ lực càng nhiều thu hoạch về càng lớn, 3 con giáp gặt hái của cải như mưa, sự nghiệp phất lên ngất ngưởng, tiền bạc dồn căng chặt ví

Dù phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa, 3 con giáp vẫn cố gắng và nỗ lực không ngừng. Sau cùng, họ thu về kết quả đúng nghĩa. Tài vận tăng cao, 3 con giáp đổi đời nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi 2022 tử vi tháng 6

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 15 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 8 giờ 41 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 15 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 15 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 30 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 11 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026