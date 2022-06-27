Đúng 3 ngày giữa tuần (28/6 - 30/6): 3 con giáp trong nhà ‘ăn lộc tổ tiên’, ra ngoài Phúc Tinh nâng đỡ, cuối năm trúng số, tậu xe, mua nhà bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 27/06/2022 21:27

Để nhận được lộc ơn trên, các con giáp từ xưa đến nay đã một lòng hướng về họ, hiếu đạo, biết ơn và tử tế giúp con giáp vững mạnh hơn trên đường đời.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất tự khởi nghiệp trong thời gian tới vô cùng thành công. Họ liên tiếp tạo nên những kỳ tích, thậm chí còn đạt được nhiều thành tựu hơn cả mong đợi.

Đặc biệt đúng 3 ngày giữa tuần (28/6 - 30/6), người tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều quý nhân, có quý nhân giúp đỡ họ càng dễ dàng thăng tiến. Gia đạo cũng có nhiều điều tốt lành, đúng 3 ngày giữa tuần (28/6 - 30/6) tài lộc không giảm sút nhanh chóng mà còn được cải thiện.

Vì vậy, những người cầm tinh con giáp tuổi Tuất nhất định sẽ thu được nhiều của cải. Chỉ cần tuổi Tuất có sự nghiệp hanh thông, cơ hội thăng tiến rộng mở. Người tuổi Tuất không chỉ may mắn trên con đường công danh, tài lộc mà đường tình duyên cũng vô cùng may mắn, cuộc sống lên hương ít ai sánh bằng.

Đúng 3 ngày giữa tuần (28/6 - 30/6): 3 con giáp trong nhà ‘ăn lộc tổ tiên’, ra ngoài Phúc Tinh nâng đỡ, cuối năm trúng số, tậu xe, mua nhà bạc tỷ - Ảnh 1
Tuất được ơn trên phù hộ, vận trình ngày càng hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn mạnh mẽ, cởi mở phóng khoáng, luôn hết lòng vì bạn bè, người thân nên con giáp này được nhiều người yêu quý vì thế mà vận quý nhân tự thân rất tốt đẹp.

Thời gian trước đây, vận thế của con giáp này không suôn sẻ, làm việc gì cũng gặp khó khăn, bất trắc mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước, công việc của tuổi Thìn khó có cơ hội thăng tiến, thu nhập cũng vì thế sụt giảm, hao tổn tiền bạc.

Đúng 3 ngày giữa tuần (28/6 - 30/6), ơn trên chiếu cố, người tuổi Thìn sẽ nhanh chóng có được những bước tiến dài trong sự nghiệp, sẽ đạt đến đỉnh cao thành công với nguồn tiền bạc, thu nhập dồi dào không kể xiết.

Đúng 3 ngày giữa tuần (28/6 - 30/6): 3 con giáp trong nhà ‘ăn lộc tổ tiên’, ra ngoài Phúc Tinh nâng đỡ, cuối năm trúng số, tậu xe, mua nhà bạc tỷ - Ảnh 2
Thìn luôn mang số mệnh may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mọi việc đang dần trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn với người tuổi Mão đúng 3 ngày giữa tuần (28/6 - 30/6). Nhìn chung, hầu hết các kế hoạch đều tiến triển nhịp nhàng đúng như tính toàn và mong muốn của bạn. Thời điểm này cũng thích hợp để bản mệnh mạnh dạn thực hiện các việc đại sự. Do đó, bạn hãy cứ tự tin vào năng lực của bản thân, trí tuệ ưu việt và kinh nghiệm sẵn có sẽ giúp bạn sớm hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.

Những ai đã có những khoản đầu tư, kinh doanh trước đây thì nay đã bắt đầu thu lợi nhuận. Bạn có thể tranh thủ thời cơ để đầu tư sinh lời cao, hoặc mở rộng quy mô để tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, để gặt hái thành quả tốt, bạn phải tốn nhiều công sức, làm việc tất bật suốt ngày đấy.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 8 giờ sáng mai (28/6): Hồng quang chiếu sáng, 3 con giáp "ngã trúng hố vàng", trúng số độc đắc, giàu khủng năm 2023

Đúng 8 giờ sáng mai (28/6): Hồng quang chiếu sáng, 3 con giáp "ngã trúng hố vàng", trúng số độc đắc, giàu khủng năm 2023

Phúc lộc song toàn dường như chiếu soi cho 3 con giáp này, đúng 8 giờ sáng mai (28/6), mọi vận may hanh thông giúp các con giáp tiến bước, đổi đời.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi 2022 tử vi tháng 6 tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 8 giờ 43 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 18 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 18 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 33 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 11 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026