Đúng 2 ngày đầu tuần (14/8 - 15/8), Thần Tài 'bầu bạn', 3 con giáp may mắn thoát khỏi vận nghèo, phú quý song hành, tài lộc rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 13/08/2023 11:56

Tử vi dự báo, trong 2 ngày đầu tuần, 3 con giáp dưới đây sẽ đón vận thế mới, bản mệnh được Thần Tài chiếu cố nồng hậu nên người làm ăn kinh doanh sẽ thu về được không ít lợi nhuận.

Tuổi Ngọ

Thời gian qua, những người tuổi Ngọ có thể sẽ gặp một số rắc rối về chuyện gia đình khiến bản thân mệt mỏi, tinh thần không tốt. Song, càng gặp áp lực, bạn càng mạnh mẽ, nghĩ về động lực bắt đầu để không ngừng cố gắng. Với bản chất chịu khó và kiên trì như vậy, tương lai sẽ khởi sắc, làm ăn thuận lợi.

Cơ hội và thách thức luôn song hành cùng người tuổi Ngọ. Dự đoán trong 2 ngày đầu tuần, nếu biết nắm bắt thời cơ, thành công sẽ sớm đến, thu nhập tăng cao đáng kể, điều kiện sống được cải thiện rõ rệt. Bên trái là qúy nhân, bên phải là cơ hội, thứ bạn cần là chủ động và không ngại thử thách, tự mình nỗ lực, sẽ thành công vang dội.

Đúng 2 ngày đầu tuần (14/8 - 15/8), Thần Tài 'bầu bạn', 3 con giáp may mắn thoát khỏi vận nghèo, phú quý song hành, tài lộc rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời người tuổi Dần có bản lĩnh và luôn kiên định, tạo được niềm tin trong lòng người khác và luôn nhận được sự hỗ trợ cần thiết trong công việc. Nếu đang có dự định kinh doanh, buôn bán, tuổi Dần hãy nhanh chóng chớp lấy cơ hội phát tài ngàn năm có một này.

Tử vi dự báo, trong 2 ngày đầu tuần cuộc sống của con giáp này sẽ có những chuyển biến bất ngờ. Tuổi Dần cần chú ý xung quanh để nắm được những cơ hội tốt. Như vậy, chỉ cần phát huy hết khả năng của mình, Dần sẽ nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công khiến người khác phải ngưỡng mộ, thán phục.

Đúng 2 ngày đầu tuần (14/8 - 15/8), Thần Tài 'bầu bạn', 3 con giáp may mắn thoát khỏi vận nghèo, phú quý song hành, tài lộc rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất tự trọng và không bao giờ muốn dựa dẫm vào người khác, dù có gặp phải khó khăn, thử thách, họ cũng sẽ tự đứng lên từ đôi chân của mình. Trong số 12 con giáp, tuổi Tuất được xem là con giáp có số mệnh giàu có vào trung niên.

Vì vậy, nếu cứ giữ vững tinh thần nỗ lực và cố gắng không ngừng thì chắc chắn tuổi Tuất sẽ tạo dựng được sự nghiệp ổn định khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tử vi học có nói, trong 2 ngày đầu tuần, cuộc sống tuổi Tuất sẽ có bước ngoặt bất ngờ. Không những sự nghiệp ngày càng thăng tiến mà mọi thứ trong cuộc sống đều diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Đặc biệt hơn hết, đây chính là lúc thần tài tìm đến tuổi Tuất, ban cho họ một cuộc sống giàu có, viễn mãn không ai sánh bằng.

Đúng 2 ngày đầu tuần (14/8 - 15/8), Thần Tài 'bầu bạn', 3 con giáp may mắn thoát khỏi vận nghèo, phú quý song hành, tài lộc rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Dự đoán tháng 8 sắp đến, 3 con giáp giàu có trong chớp mắt, tiền rơi trúng đầu, đường công danh rộng mở, ai nấy cũng hờn ghen đỏ mắt

Dự đoán tháng 8 sắp đến, 3 con giáp giàu có trong chớp mắt, tiền rơi trúng đầu, đường công danh rộng mở, ai nấy cũng hờn ghen đỏ mắt

Những con giáp sau đây sẽ có cuộc sống đáng mơ ước, tiền tiêu xài không hết, lộc lá đổ đầy nhà vào tháng 8/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tuần tử vi tuần mới tử vi hôm nay tử vi ngày 13/8/2023 tử vi giữa tháng 8 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 23 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 29 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 23 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia