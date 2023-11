Đúng 18h ngày 5/11/2023, 3 con giáp TINH HOA HỘI TỤ, may mắn vây quanh, giàu lên nhanh chóng, đếm tiền mỏi tay 

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này còn may mắn trong chuyện tiền bạc, có được khoản tiền bất ngờ như được cho tiền, trúng vé số hay bốc thăm trúng thưởng. May mắn này là lộc trời cho nên nếu có thể bản mệnh hãy tán lộc để gia tăng thêm vận may trong thời gian tới.

Nếu bạn là người chưa lập gia đình, bạn muốn thổ lộ tình cảm hay hẹn ước thì nên tiến hành, sẽ thuận lợi cho bạn. Trong chuyện tình cảm, Tuổi Mão nên tạo cơ hội để bày tỏ tâm tư, không nên chờ đợi, hoặc ngần ngừ vì sẽ có người khác xen vào làm bất lợi cho bạn.