Đúng 17h chiều nay 26/7/2024, 3 con giáp thuận lợi trăm bề, giàu có vô biên, tiền của bạt ngàn, vượng phát đủ đường

Tình cảm: Trong tình yêu, người tuổi Dậu khó đoán trong tình yêu, làm cho đối phương khá tò mò về bạn.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay khá may mắn, tạo động lực cho bản thân cố gắng nhiều hơn.

Sức khoẻ: Biết trân trọng thời gian được chơi môn thể thao bạn yêu thích.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thông minh, mạnh mẽ, kiên định, độc lập. Con giáp này là người vô cùng nhiệt huyết, không ngại khó khăn để có thể đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra. Bản mệnh có năng lực lại gặp thiên thời địa lợi nhân hòa nên chắc chắc có thể đạt được thành công lớn trên con đường công danh sự nghiệp.

Theo tử vi, người tuổi Dần có thể đón nhận nhiều tin vui trong công việc, cuộc sống cũng gặp nhiều may mắn. Thời gian này, người tuổi Dần có cát tinh chiếu rọi. Không những thế, bản mệnh còn có quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn trong công việc, tài chính và cả chuyện tình cảm. Càng về cuối tháng, vận may của con giáp này càng rực rỡ, chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Sáu 26/7/2024, tuổi Tuất hãy cố gắng kìm chế cái tôi trong công việc để có thể đảm nhận được dự án mang lại thành công lớn. Những ai đang nối nghiệp gia đình hoặc muốn kinh doanh riêng sẽ được người có kinh nghiệm giúp đỡ, bản mệnh nên mở lòng lắng nghe ý kiến góp ý từ người khác.

Tài vận tiến triển, dù năng lực chưa thực sự xuất sắc nhưng bản mệnh là con giáp tiết kiệm, ham làm, luôn biết kiếm tiền từ nhiều nguồn. Tuy vậy, bản mệnh cũng không nên tự đắc khi gặp may, nên giữ im lặng khi tiền bạc âm thầm tìm tới.

Vận tình duyên của bản mệnh trong ngày hôm nay không được vui tươi. Có những mối quan hệ bản mệnh nên dừng lại trước khi quá muộn, đừng quá cố chấp duy trì.

Giờ tốt trong ngày: 11h đến 13h

Quý nhân phù trợ: Mão, Dần

