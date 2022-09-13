Đúng 17 giờ 15 phút chiều mai (14/9), 3 con giáp có cơ hội đổi đời trong chớp mắt, giàu sang phú quý, của nả chất đầy, không còn phải đau đầu vì tiền

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 16:19

Đúng 17 giờ 15 phút chiều mai (14/9), 3 con giáp có cơ hội đổi vận trình suôn sẻ, cuộc sống giàu sang, phú quý sẽ đến.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là 1 trong số 3 con giáp phát tài ngày 14/9/2022, chủ yếu là vì chuyện hợp tác làm ăn của bạn tiến triển rất thuận lợi, thậm chí, bạn có thể khắc phục được những khó khăn trước đó và không phải lo lắng gì nhiều về lĩnh vực chi tiêu. 

Đúng 17 giờ 15 phút chiều mai (14/9), 3 con giáp có cơ hội đổi đời trong chớp mắt, giàu sang phú quý, của nả chất đầy, không còn phải đau đầu vì tiền - Ảnh 1
 Với những người tuổi Thìn đang làm kinh doanh buôn bán, chỉ cần bạn giữ được chữ tín thì sẽ khiến nhiều người cảm thấy tin tưởng, quyết định hợp tác lâu dài hoặc giới thiệu thêm những mối làm ăn mới - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 17 giờ 15 phút chiều mai, với những người tuổi Thìn đang làm kinh doanh buôn bán, chỉ cần bạn giữ được chữ tín thì sẽ khiến nhiều người cảm thấy tin tưởng, quyết định hợp tác lâu dài hoặc giới thiệu thêm những mối làm ăn mới. Người tuổi Thìn hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội để kiếm về khoản thu khả quan hơn nữa.

Người làm công ăn lương cũng có thể hưởng một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá cho những cố gắng trong công việc. Hãy coi đó là nguồn động viên, khích lệ để có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai.

Tuổi Sửu

Đúng 17 giờ 15 phút chiều mai, do được cát tinh ” soi chiếu, nên những chuyện không may mắn trước đây của người tuổi Sửu đều được hóa giải hết như việc thăng quan tiến chức, tình cảm cá nhân. Ngoài ra do người tuổi Sửu vốn thuộc tuýp người tài hoa, chỉ cần nỗ lực, tích cực hơn nữa thì mọi chuyện của con giáp này đều thành công tốt đẹp.

Đúng 17 giờ 15 phút chiều mai (14/9), 3 con giáp có cơ hội đổi đời trong chớp mắt, giàu sang phú quý, của nả chất đầy, không còn phải đau đầu vì tiền - Ảnh 2
 Chỉ cần biết nắm bắt cơ hội, người tuổi Sửu có thể nhanh chóng trở thành đại gia lắm tiền nhiều của không ai sánh bằng - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt thời gian này là thời điểm tài vận vượng nhất của con giáp này, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội, người tuổi Sửu có thể nhanh chóng trở thành đại gia lắm tiền nhiều của không ai sánh bằng. Tất nhiên, trên con đường làm giàu, sẽ có lúc tuổi Sửu khó tránh khỏi những lúc phải bon chen, giành giật, song hãy chú ý cư xử hợp lý để không gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ, làm xấu đi hình ảnh của mình.

Tuổi Ngọ

Trời sinh những ai cầm tinh con Ngựa đều thích đi đây đi đó học hỏi những điều hay trong cuộc sống. Những người tuổi Ngọ là người luôn thận trọng trong mọi việc làm. Người tuổi Ngọ có nhiều ý tưởng, đi trước thời đại nên dễ dàng thành công trong cuộc sống.

Đúng 17 giờ 15 phút chiều mai (14/9), 3 con giáp có cơ hội đổi đời trong chớp mắt, giàu sang phú quý, của nả chất đầy, không còn phải đau đầu vì tiền - Ảnh 3
Thời gian sắp tới người tuổi ngọ sẽ có những khoảng thời gian thịnh vượng nhất. Tuổi Ngọ sẽ tích lũy được tiền bạc, hậu vận thăng hoa cuộc sống vô cùng dư dả viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học chỉ rõ,  đúng 17 giờ 15 phút chiều mai, những người tuổi Ngọ sẽ có những cơ hội phát triển nhanh như diều gặp gió. Thời gian sắp tới người tuổi ngọ sẽ có những khoảng thời gian thịnh vượng nhất. Tuổi Ngọ sẽ tích lũy được tiền bạc, hậu vận thăng hoa cuộc sống vô cùng dư dả viên mãn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Sau hôm nay, 3 con giáp vận trình lên hương, thỏa sức gánh vàng còng lưng, xoay chuyển vận may làm giàu, công danh sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng

Sau hôm nay, 3 con giáp vận trình lên hương, thỏa sức gánh vàng còng lưng, xoay chuyển vận may làm giàu, công danh sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng

Theo tử vi 12 con giáp, sau hôm nay thứ Ba ngày 13/9/2022, giàu sang thành đạt sẽ đến với 3 con giáp may mắn này, trúng số độc đắc chỉ là điều dễ dàng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 3 con giáp con giáp phát tài tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 1 giờ 35 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 2 giờ 35 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 3 giờ 35 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả