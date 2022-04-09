Đúng 15 ngày tới, VƯỢNG TÀI CÁT LỘC, 3 con giáp này TIỀN TÀI đầy két, của cải ngập kho, vinh hoa phú quý, cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 23:50

Tử vi 15 ngày tới cho hay, 3 con giáp này có vận trình rộng mở, đường quan lộ thăng tiến không ngừng, số mệnh thăng hoa, tài chính lên hương.

Tuổi Sửu

Những người cầm tinh con Trâu là người điềm tĩnh, đáng tin cậy, dễ lấy lòng tin của người khác. Con giáp này tốt về mọi mặt, có bản lĩnh vững vàng, chịu khó, không bao giờ mơ mộng viển vông những thứ "trên trời".

Theo tử vi 15 ngày tới, con giáp may mắn này sẽ lần lượt đón những chuyện vui, cuộc sống chuyển biến tốt đẹp. Thời gian này, vận may của họ cũng kéo đến, vận khí tốt hơn, tài lộc dư dả. Nếu người tuổi Sửu nỗ lực thì cũng sẽ có không gian phát triển tốt hơn, có thể từ biệt nghèo khó để trở thành người thành công và giàu có.

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Theo tử vi 15 ngày tới, tuổi Sửu này sẽ lần lượt đón những chuyện vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thu nhập của người tuổi Hợi trong 15 ngày tới sẽ tăng lên nhanh chóng, đến mức có thể chính bản mệnh cũng sẽ cảm thấy bất ngờ. Có thể thấy rằng thời điểm này bạn buôn bán hanh thông, cơ hội làm ăn, hợp tác, đầu tư lớn xuất hiện rất nhiều.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi là dân văn phòng, làm công ăn lương được thưởng nóng nhờ những cống hiến lớn lao cho tập thể. Một số người được cấp trên đánh giá cao còn có cơ hội được cấp trên cân nhắc tăng lương hoặc thăng chức. Hãy sẵn sàng đón nhận cơ hội mở ra với mình.

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Thu nhập của người tuổi Hợi trong 15 ngày tới sẽ tăng lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 15 ngày tới cho hay, nhờ được cát tinh chiếu mệnh, người tuổi Dậu sẽ “phất lên như diều gặp gió”. Dự đoán, quan lộ và tài chính của họ đều có những bước tiến tăng trưởng rõ rệt và mạnh mẽ.

May mắn trùng may mắn, được thêm sao Thiên Hỷ cao chiếu, các con giáp tuổi Dậu làm kinh doanh tự do sẽ phát tài rộn ràng. Càng làm ăn lớn thu hồi vốn càng nhanh và gọn. Điều kiện cần và đủ là đặt chữ tín lên hàng đầu, chắc chắn họ sẽ vừa kiếm thêm được nhiều khoản thu ngoài luồng, vừa quen biết được rất nhiều đối tác chiến lược.

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Tử vi 15 ngày tới cho hay, nhờ được cát tinh chiếu mệnh, người tuổi Dậu sẽ 'phất lên như diều gặp gió' - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo tử vi 7 ngày tới (9/4 - 15/4), nhờ có phước lành từ Thần Tài, 3 con giáp này sự nghiệp tiến triển bất ngờ, tài sản gia tăng gấp 10, của cải dồi dào, giàu lên trông thấy.

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