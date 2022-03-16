Đúng 15 ngày tới, Phúc Tinh ngự trị, 3 con giáp này vận trình hài hòa, công danh thuận lợi, tiền tài thăng hoa, vận may kéo đến

Tâm linh - Tử vi 16/03/2022 11:30

Tử vi 15 ngày tới cho hay, vận mệnh 3 con giáp này có mệnh gặp được Phúc Tinh nên cơ may làm giàu vượt trội, đánh đâu thắng đó, tiền của dồi dào, vàng bạc chất cao như núi.

Tuổi Mão

Những người cầm tinh con Mèo sẽ gặp nhiều may mắn trong 15 ngày tới. Họ được lộc trời cho, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Trên con đường công việc kinh doanh tuổi Mão sẽ làm ăn phát đạt. Từ làm ăn nhỏ trở thành làm ăn lớn, nguồn thu chính từ đây mà ra.

Tuổi Mão có thể có thể mở rộng thị trường, kinh doanh lớn hơn. Ngoài ra, trên con đường tình duyên của tuổi Mão cũng rất ổn nên bạn có thêm nhiều động lực để làm việc. Đối với công việc hiện tại, cấp trên cũng hết lòng trọng dụng, quý mến bạn và sắp tới sẽ giao cho bạn một nhiệm vụ lớn tạo sự bứt phá trong tương lai.

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Những người cầm tinh con Mèo sẽ gặp nhiều may mắn trong 15 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tỵ là những cao nhân thực thụ nhưng lại rất hay ẩn mình, khiến người khác khó lòng biết họ đang suy tính điều gì. Trông họ lúc nào cũng có vẻ điềm tĩnh, chậm chạp, nhưng thực ra, họ lại có tư duy sắc bén với những ý tưởng làm giàu rất táo bạo.

Tử vi 15 ngày tới có nói, giai đoạn này là lúc tuổi Tỵ gặp may mắn trong hầu như tất cả các lĩnh vực, từ công việc cho tới các mối quan hệ xã hội. Được quý nhân trợ giúp, tuổi Tỵ làm gì cũng suôn sẻ, thu nhập dễ tăng cao bất ngờ, nếu biết tận dụng cơ hội thì không lo thiếu tiền tiêu.

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Tử vi 15 ngày tới có nói, giai đoạn này là lúc tuổi Tỵ gặp may mắn trong hầu như tất cả các lĩnh vực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những việc tốt mà người tuổi Sửu đã làm sẽ tích phúc thêm cho con giáp này vào 15 ngày tới, tuy làm việc vất vả nhưng họ sẽ đạt được những thành công nhất định. Vốn là người tự trưởng thành sớm, mạnh mẽ và chăm chỉ, nay có thêm may mắn và sự giúp đỡ của quý nhân, người tuổi này sẽ đạt được thành công.

Không chỉ xây dựng được sự nghiệp cho riêng mình mà người tuổi Sửu sẽ giúp các thành viên trong gia đình mình để cùng phát triển trong 15 ngày tới. Nhìn chung, những người này chưa bao giờ khiến gia đình phải thất vọng.

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Những việc tốt mà người tuổi Sửu đã làm sẽ tích phúc thêm cho con giáp này vào 15 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước qua ngày 17/3, VẠN SỰ THÀNH CÔNG, 3 con giáp này may mắn ngập trời, sự nghiệp thăng tiến, công danh vượt trội

Bước qua ngày 17/3, VẠN SỰ THÀNH CÔNG, 3 con giáp này may mắn ngập trời, sự nghiệp thăng tiến, công danh vượt trội

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp này đi một bước gặp quý nhân, thần tài nâng đỡ, tiền vào đầy két khi bước qua ngày 17/3.

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