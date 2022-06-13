Đúng 15 giờ chiều mai (14/6/2022): 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng mỏng', mở cửa đón tài lộc, tiền đổ về ào ào như thác đổ, cuộc đời chính thức bước sang trang mới

Trời sinh người tuổi Mão dĩ hòa vi quý, khéo léo trong hành xử nên ai cũng quý mến, cấp trên hết lòng nâng đỡ. Chính vì thế, càng chí thú làm ăn con giáp tài năng này càng tiến xa trên đường công danh, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Thời điểm này, bạn phải đối mặt với khoản công việc lớn nhưng vẫn dễ dàng vượt qua. Thậm chí còn nhận được khá nhiều lời khen ngợi vì quá tài giỏi, thông minh. Song bạn nên quan tâm nhiều tới sức khỏe của mình, đừng làm việc quá sức.

Tử vi cho biết, đúng 15 giờ ngày 14/6 là thời kỳ vàng son của người tuổi Mão khi bạn nhận được khá nhiều niềm vui về tiền bạc. Theo đó, người làm công ăn lương được cấp trên khen ngợi hết lời. Người kinh doanh buôn bán chuẩn bị đón tin vui lớn.

Tuổi Dần

Dần chính là con giáp có vận số may mắn hơn người. Họ nhanh nhẹn tháo vát cộng với nghị lực sống phi thường nên dù vất vả, thử thách bạn cũng dễ dàng vượt qua, không bao giờ chịu lùi bước trước khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Dần có số lãnh đạo, sinh ra làm sếp nên họ thường rất thành công trong sự nghiệp. Tử vi cho biết từ ngày 14/6 trở về cuối năm con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, thời gian tới, những chú Hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn.

Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Dần lên như diều gặp gió. Vị thế của bạn trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Con giáp này cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Tài lộc của Dần phất cao như núi. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến bạn có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi thường biết nghĩ cho người khác, không tham vọng giàu sang càng không bất chấp tất cả để tiến thân. Đúng như câu nói “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”, vận may cứ ập xuống đầu Hợi tới tấp, khiến họ cứ thế mà phất lên nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ 15 giờ ngày 14/6 tới cuối năm chính là thời hoàng kim của người tuổi Hợi. Họ chẳng những mua nhà sắm xe mà còn có tiền tỷ trong tay. Sau khi giàu lên, họ còn giúp đỡ các thành viên trong gia đình làm ăn, phát triển kinh tế, nhờ đó gia đạo ấm êm.

Ngoài ra, con giáp này còn có thể gặp hung hóa cát, biến nguy thành cơ trong việc kiếm tiền, tăng thêm thu nhập. Những khoản nợ khó đòi trước đây sẽ được thu hồi, cộng thêm các khoản lợi nhuận từ việc đầu tư nên tiền bạc không phải là vấn đề đau đầu với người tuổi Hợi.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm