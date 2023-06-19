Đúng 11 ngày cuối tháng 6, may mắn chờ trước cửa, chỉ cần bước ra khỏi nhà 3 con giáp này nhận ngay lộc lá, vàng chất chật két

Tâm linh - Tử vi 19/06/2023 11:50

Khi bước sang 11 ngày cuối tháng 6, may mắn sẽ luôn bủa vây 3 con giáp này, làm gì cũng có quý nhân phía sau giúp đỡ.

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn mang số mệnh của Rồng, cuộc đời dù khó khăn thử thách cách mấy họ cũng vượt qua được nhờ bản lĩnh phi thường của bản thân. So với những con giáp khác, đa số những người tuổi Thìn đều công thành danh toại vào giai đoạn nhất định, họ không những có sự nghiệp vững chắc ổn định mà còn có khả năng lo toan mọi thứ trong gia đình.

Trong 11 ngày cuối tháng 6, tuổi Thìn sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, càng làm việc sẽ càng kiếm được nhiều tiền. Bên cạnh đó, từ thời điểm đến cuối năm, tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ góp phần giúp cuộc sống tuổi Thìn được nâng lên tầm cao mới. Trong công việc, tuổi Thìn sẽ có cơ hội được thăng tiến, ngoài ra tuổi Thìn cũng tìm được cơ hội làm giàu trong thời gian ngắn.

Đúng 11 ngày cuối tháng 6, may mắn chờ trước cửa, chỉ cần bước ra khỏi nhà 3 con giáp này nhận ngay lộc lá, vàng chất chật két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi công việc khá ổn, trong 11 ngày cuối tháng 6 có khả năng được thăng quan tiến chức. Có nhiều người đồng nghiệp ngưỡng mộ tài năng của bạn và rất quý mến bạn. Họ hoàn toàn ủng hộ bạn lên vị trí leader. Làm người sếp vui nhất là được nhân viên mến mộ và tôn trọng.

Thời cơ đến đừng bỏ qua nhé dù đó là cơ hội khó khăn cũng phải thử sức mình mới biết có làm được hay không. Tiền bạc hanh thông nhờ được tăng lương. Nên tích cóp một chút nếu không kinh tế xuống dốc, lúc cần sẽ khó có được một khoản lớn lo toan.

Đúng 11 ngày cuối tháng 6, may mắn chờ trước cửa, chỉ cần bước ra khỏi nhà 3 con giáp này nhận ngay lộc lá, vàng chất chật két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất vốn ngay thẳng, chín trực và luôn có trách nhiệm với công việc của mình. Bề ngoài người tuổi Tuất khá vô tâm nhưng bên trong lại dạt dào tình cảm và hết mực yêu thương gia đình.

Đa số người tuổi Tuất đều gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ, nhờ bản lĩnh sống và những kinh nghiệm quý báu mà họ càng dễ vượt qua chông gai và thử thách. Trong thời gian qua, tuổi Tuất không gặp được may mắn nhưng sang thời gian này sẽ được đền đáp xứng đáng. Cụ thể, bước sang 11 ngày cuối tháng 6, tuổi Tuất sẽ được thần tái chiếu cố đặc biệt, sự nghiệp không những thăng tiến mà tiền tài lại càng dồi dào.

Đúng 11 ngày cuối tháng 6, may mắn chờ trước cửa, chỉ cần bước ra khỏi nhà 3 con giáp này nhận ngay lộc lá, vàng chất chật két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Đúng ngày 29/4 và 30/4 âm lịch, vận may vô tận, 3 con giáp phát tài phát lộc, phú quý không ngừng, tiền vàng đầy túi

Đúng ngày 29/4 và 30/4 âm lịch, vận may vô tận, 3 con giáp phát tài phát lộc, phú quý không ngừng, tiền vàng đầy túi

Trong ngày 29/4 và 30/4 âm lịch, những con giáp nào sẽ thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc?

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tuần tu vi hang ngay tử vi cuối tháng 6 tử vi ngày 19/6/2023 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'