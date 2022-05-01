Đúng 10h ngày 10/5, được Thái Tuế ban phước lành, 3 con giáp vận mệnh như như “cá gặp nước”, thăng hoa vượng phát, giàu có không ngừng

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là người tự lập, thích cuộc sống tự do. Con giáp này là người hướng ngoại, giỏi giao tiếp, thích kết bạn với mọi người. Họ luôn có niềm tin vào bản thân và có tham vọng trong sự nghiệp.

10 ngày tới đây, người tuổi Thìn có tài vận dần chuyển biến tích cực. Người tuổi Thìn có cơ hội mở rộng kinh doanh, gia tăng doanh số. Những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm công việc, thêm cơ hội đầu tư sinh lời.

Do vậy mà con giáp này không thích lập gia đình khi còn trẻ. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, sau tuổi 30, họ dần trưởng thành, vững vàng trong sự nghiệp.

Đặc biệt, đường tình duyên của con giáp tuổi Thìn cũng vượng hơn trước. Những người còn độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý. Trong khi những người đã có gia đình thì tình cảm vợ chồng ngày càng mặn nồng, gắn bó.

Tuy nhiên, sức khỏe của người tuổi Thìn trong thời gian tới không tốt. Họ dễ bị cảm, sốt, sổ mũi, cơ thể suy nhược cần được bồi bổ.

Tuổi Mùi

Năm 2022, tuổi Mùi như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành. Tiền bạc cũng vì thế mà hanh thông, đời sống vật chất thêm phần dư giả. Đây là thời điểm thích hợp để đầu tư làm ăn, hứa hẹn tài khí vượng, có tài lộc đưa tới.

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Sự may mắn đó dường như được nhân lên gấp đôi trong thời gian kể từ ngày 10/5 tới đây. Nhờ có quý nhân phù trợ nên công việc của tuổi Mùi dường như luôn diễn ra suôn sẻ, không gặp phải trở ngại gì quá lớn. Nếu đang ấp ủ ý định kinh doanh thì đây là cơ hội tốt của người tuổi Mùi. Tuy nhiên, dù được thần tài và thần may mắn chiếu cố nhưng trước kế hoạch, bản hợp đồng đầu tư nào, tuổi Mùi cũng cần phải thận trọng, cân nhắc kỹ càng nếu không mọi thứ sẽ đổ sông, đổ bể.

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu bề ngoài bình lặng như mặt hồ, nhưng thực chất tâm hồn hào kiệt, có chí khí xông lên, luôn nỗ lực cố gắng trong mọi việc, có tinh thần kiên cường và không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu. Người tuổi Sửu bẩm sinh có tư duy nhanh nhạy và là người có tài nên dễ được quý nhân chiếu cố.

Trong cuộc sống, người tuổi Sửu dễ dàng gặp nhiều may mắn nếu họ không ngừng tiến về phía trước. Đúng 10 ngày tới, đặc biệt là ngày 10/5, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, mọi thứ đang chuyển biến tích cực, đặc biệt là sự nghiệp, con đường thăng tiến không bị cản trở, thời gian tới có thể kiếm được nhiều tiền và thăng quan tiến chức.

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