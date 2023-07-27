Đúng 10h mùng 10/6 âm lịch: Cát khí phủ đầy, 3 con giáp một tay nắm trọn cả công danh lẫn tiền tài, một bước vào giới thượng lưu

Tâm linh - Tử vi 27/07/2023 05:28

Cát thần mang tới cho 3 con giáp may mắn tài lộc dư dả, kinh doanh phát đạt, mang lại lợi nhuận không tồi, tiền bạc ùn ùn kéo về, rủng rỉnh tiền tiêu.

Tuổi Tý

Đúng 10h mùng 10/6 âm lịch, việc kiếm tiền làm giàu của tuổi Tý trở nên suôn sẻ và dễ dàng hơn bao giờ hết. Con giáp này làm ăn phát đạt, dễ gặp được những cơ hội tốt, phất lên nhanh chóng, dù có gặp khó khăn cũng được bạn bè, người thân giúp đỡ.

Tuổi Tý hãy cố gắng nắm bắt cơ hội trước mắt, phát huy hết nội lực để không lỡ mất tiền bạc ngay trong tầm tay. Con giáp này sẽ chẳng thể nào nghỉ ngơi nếu không muốn đánh mất tài lộc, vất vả một chút nhưng chắc chắn kết quả nhận về sẽ vô cùng xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Đúng 10h mùng 10/6 âm lịch: Cát khí phủ đầy, 3 con giáp một tay nắm trọn cả công danh lẫn tiền tài, một bước vào giới thượng lưu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi của 12 con giáp, đúng 10h mùng 10/6 âm lịch, tuổi Sửu sẽ có những trải nghiệm mới trong công việc khi có cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Thời gian này dù công việc có phát sinh bất kỳ vấn đề, bản mệnh cũng có thể xử lý rất linh hoạt và hiệu quả.

Cục diện tam hợp rất có lợi cho các mối quan hệ của tuổi Sửu. Đặc biệt là người độc thân hãy bật đèn xanh cho đối tượng mà con giáp này đang để ý vì cơ hội thành công rất cao. Chưa kể, quý nhân sẽ trao cho con giáp này cơ hội để kéo gần khoảng cách hai trái tim.

Đúng 10h mùng 10/6 âm lịch: Cát khí phủ đầy, 3 con giáp một tay nắm trọn cả công danh lẫn tiền tài, một bước vào giới thượng lưu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi nói rằng, đúng 10h mùng 10/6 âm lịch, Tài tinh soi đường chỉ lối cho Dần giúp tài lộc đổ về ùn ùn. Bản mệnh có thể kiếm một khoản kha khá nhờ sự chăm chỉ và chịu khó. Hơn nữa, tuổi Dần còn rất khéo léo chi tiêu, vun vén tiết kiệm nên tiền bạc dư dả.

Nhân thời gian tài lộc tích tụ trong tay, rất thích hợp để tiết kiệm và đầu tư sinh lời, để tiền bạc được sinh sôi. Về mặt tình cảm, con giáp này có cơ may tìm thấy được một nửa của mình trong thời gian này.

Đúng 10h mùng 10/6 âm lịch: Cát khí phủ đầy, 3 con giáp một tay nắm trọn cả công danh lẫn tiền tài, một bước vào giới thượng lưu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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