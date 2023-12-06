Đúng 10h hôm nay (24/10 âm lịch): Ở xởi lởi trời cho lộc vàng, 3 con giáp được Ngọc Hoàng ban của cải, cuối tháng ôm bao tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 06/12/2023 05:05

Tử vi dự đoán, đúng 10h hôm nay (24/10 âm lịch), những con giáp dưới đây cầu được ước thấy tài lộc cứ ào ào tìm tới nhà chật két.

Tuổi Dần

Những người tuổi Hổ thăng trầm suốt cả mùa hè. Công việc của họ không mấy ổn định nhưng con giáp này lại có động lực phấn đấu rất tốt. Dù gặp bao nhiêu thất bại họ vẫn kiên trì đến cùng. Dự đoán đúng 10h hôm nay (24/10 âm lịch) là lúc số phận của họ đảo chiều, vận may đến liên tục, "vựa lúa" bắt đầu đầy lên.

Trong giai đoạn này, con giáp tuổi Dần làm việc gì cũng hiệu quả hơn, đặc biệt là công việc kinh doanh phất lên trông thấy. Bạn hãy tin rằng cuộc sống không dễ dàng nhưng nếu chịu thương chịu khó thì sẽ đến lúc bạn xoay chuyển tình thế, giàu có lên từng ngày.

Đúng 10h hôm nay (24/10 âm lịch): Ở xởi lởi trời cho lộc vàng, 3 con giáp được Ngọc Hoàng ban của cải, cuối tháng ôm bao tiền tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Phần lớn những người tuổi Hợi tính cách tốt, khá dễ hòa đồng với mọi người. Họ có tầm nhìn đặc biệt trong mọi việc họ làm, có ý thức cao trong công việc, cư xử có trách nhiệm nên mọi người đánh giá cao và ủng hộ. Con giáp tuổi Hợi sẽ bắt đầu đón các "con sóng" tài lộc vào đúng 10h hôm nay (24/10 âm lịch). Nhờ có EQ cao nên người tuổi Hợi có thể mở rộng giao thiệp xã hội, tìm kiếm được nhiều mối làm ăn tốt, nhờ đó mà tài vận ngày càng vượng.

Thời gian tới, con giáp này sẽ không còn phải lo lắng về công việc, tiền bạc rủng rỉnh. Thời gian này sẽ khởi đầu suôn sẻ và ổn định, cuộc sống của họ đặc biệt hạnh phúc và mọi khó khăn hiện tại đều được giải quyết dễ dàng. Đặc biệt, những người tuổi Hợi càng thêm thăng hoa phát tài sự nghiệp hanh thông ít ai sánh kịp.

Đúng 10h hôm nay (24/10 âm lịch): Ở xởi lởi trời cho lộc vàng, 3 con giáp được Ngọc Hoàng ban của cải, cuối tháng ôm bao tiền tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết những người tuổi Sửu rất dễ hòa đồng và thích ứng linh hoạt với mọi hoàn cảnh. Năm nay, gặp một số khó khăn nhưng không bao giờ khiến bản thân cực đoan, suy sụp. Thái độ sống tích cực, lạc quan giúp con giáp tuổi Mùi nhanh chóng vượt qua khó khăn và sớm quay lại "đường đua".

Những nỗ lực của họ sẽ không vô ích, vận thế của họ sáng bừng vào đúng 10h hôm nay (24/10 âm lịch). Mọi việc của con giáp này sẽ suôn sẻ hơn, ít rắc rối, tài lộc hanh thông, tốc độ kiếm tiền tăng tốc. Người tuổi Mùi sớm kiếm đầy bồn đầy bát, giá trị bản thân gia tăng vượt bậc.

Đúng 10h hôm nay (24/10 âm lịch): Ở xởi lởi trời cho lộc vàng, 3 con giáp được Ngọc Hoàng ban của cải, cuối tháng ôm bao tiền tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Kết thúc năm 2023, đón năm 2024, 3 con giáp khởi khí khai lộc, làm gì cũng có tiền, công việc thăng hoa, phúc khí đề huề

Kết thúc năm 2023, đón năm 2024, 3 con giáp khởi khí khai lộc, làm gì cũng có tiền, công việc thăng hoa, phúc khí đề huề

Tử vi chỉ rằng, trong năm 2024 tới đây, những con giáp này gặp nhiều may mắn trong cuộc sống lẫn tình duyên.

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