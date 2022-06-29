Đúng 10 ngày tới (1/7 - 10/7): TRÚNG SỐ VÔ HẠN, 3 con giáp càng làm càng lên, vốn ít lời nhiều, hứng vàng hứng bạc, xứng danh đại gia tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 29/06/2022 22:36

Đường đi của 3 con giáp đúng 10 ngày tới đây (1/7 - 10/7) hanh thông vô hạn, hưởng lộc lá vô biên giúp 3 con giáp giàu to, trúng lớn.

Tuổi Tỵ

Đúng 10 ngày tới (1/7 - 10/7) con giáp tuổi Tỵ gặp thời vận nhiều điềm lành, nhờ sự siêng năng khéo léo mà đạt nhiều thành tựu, nhất là trong lĩnh vực sự nghiệp. Từ 10 ngày trên trở đi, người tuổi Tỵ có dấu hiệu tụ tài lộc, mưu sự dễ thành, làm gì cũng có người giúp sức, không phải vất vả mà vẫn đạt được thành quả mỹ mãn.

Với người tuổi Tỵ kinh doanh tự do thì có dấu hiệu phát tài, khách hàng đối tác tự nhiên mà đến, người ta gọi là "bất chiến tự nhiên thành" không cần quá lo toan suy nghĩ vẫn có tài lộc. Do siêng năng, chăm chỉ, người tuổi Tỵ biết tiết kiệm tích trữ, quản lí tài sản cho nên có của ăn của để.

Đúng 10 ngày tới (1/7 - 10/7): TRÚNG SỐ VÔ HẠN, 3 con giáp càng làm càng lên, vốn ít lời nhiều, hứng vàng hứng bạc, xứng danh đại gia tiền tỷ - Ảnh 1
Con giáp lọt top đại gia, trúng lớn. Ảnh minh họa: Internet

Với người tuổi Tỵ làm công sở cũng có không ít cơ hội thể hiện năng lực, khả năng bản thân từ đó nâng cao được địa vị, thu nhập cho mình. Tuy nhiên, dù làm công hay làm tư thì con giáp này cũng không nên ỷ lại thời vận, phải biết chớp lấy cơ hội và thể hiện được năng lực của mình thì mới gặt hái được nhiều thành công lớn và tụ tài tụ lộc.

Người độc thân có thể tìm được nửa kia cho mình. Bản mệnh có nhiều dịp tiếp xúc với người khác giới, được mọi người để ý nên không còn cô đơn. Đối với các cặp đôi còn đang tìm hiểu nhau sẽ được cát tinh này thúc đẩy tình yêu thăng hoa, hứa hẹn sẽ có hôn nhân hạnh phúc.

Tuổi Ngọ

Năm nay, người mang tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo thành vận thế Tam Hợp hứa hẹn sẽ là một năm thịnh vượng với con giáp này. Trong sự nghiệp, người tuổi Ngọ dễ gặp được quý nhân phù trợ, giúp cho con đường thăng tiến trở nên thuận lợi hơn, sớm được thăng quan tiến chức. Đặc biệt, công việc làm ăn sẽ dễ "trúng quả" đúng 10 ngày tới (1/7 - 10/7).

Đây sẽ là thời điểm công việc kinh doanh của người tuổi Ngọ bước vào giai đoạn thuận lợi khởi sắc, cơ hội phát triển ùn ùn kéo đến. Nếu có ý định mở rộng việc kinh doanh thì bạn nên triển khai trong thời gian này vì ắt sẽ thu được thành công. Xét về phong thuỷ, có thể trưng tượng thần tuấn mã phong thủy để thêm nhiều may mắn. Tài trí thông minh, quý nhân phù trợ, người tuổi Ngọ sẽ phát tài, phát lộc, "trúng quả" trời cho trong năm.

Đúng 10 ngày tới (1/7 - 10/7): TRÚNG SỐ VÔ HẠN, 3 con giáp càng làm càng lên, vốn ít lời nhiều, hứng vàng hứng bạc, xứng danh đại gia tiền tỷ - Ảnh 2
Con giáp gặt hái nhiều thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thời gian trước đây, vận thế của người tuổi Mão không tốt, mọi việc không thuận lợi nhưng thời gian tới đây, vận thế có sự thay đổi hoàn toàn.

Đúng 10 ngày tới (1/7 - 10/7), sau khi đã xác định rõ ràng mục tiêu của bản thân, con giáp này sẽ càng nỗ lực, phấn đấu và tạo nên những đột phá lớn trong công việc. Chính vì vậy mang lại cho bản thân nguồn thu nhập không nhỏ. Đường tài lộc khá vượng nên nếu biết cách đầu tư, Mão sẽ thu về nguồn lợi nhuận dồi dào. Trong sự nghiệp, người tuổi này có thể sẽ được thăng chức hay chuyển lên vị trí làm việc tốt hơn.

 *Bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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