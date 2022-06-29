Đúng 10 ngày tới (30/6 - 9/7), 3 con giáp thuộc top SIÊU GIÀU, cầu tiền có tiền, cầu an có an, tài lộc đến khắp cửa, càng hoan hỷ lại càng thêm lộc

Tính tình điềm đạm lại kiệm lời nhưng khi cần thiết thì họ vẫn có thể dễ dàng tạo nên được bầu không khí vui vẻ – thoải mái cho người đối diện.

Đa phần người tuổi Mão có lối sống phóng khoáng, yêu thích sự tự do nhưng họ cũng có những nguyên tắc nhất định trong cuộc sống của mình.

Với phúc khí có được này, người tuổi Mão vượng tài lộc, mọi việc hanh thông, đón nhận nhiều tin vui.

Đúng 10 ngày tới (30/6 - 9/7), người tuổi Mão tài lộc hanh thông, công danh phát đạt. Công việc đã được dàn xếp ổn thỏa, con giáp trong giai đoạn này chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi. Bên cạnh đó, Mão sẽ có nhiều dịp mở rộng các mối quan hệ xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển trong tương lai. Nhìn chung, vận trình con giáp này trong thời gian tới không có gì ngăn trở.

Vận trình tuổi Mão ngày càng rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đúng 10 ngày tới (30/6 - 9/7), vận khí của người tuổi Hợi đặc biệt khởi sắc, sẽ có cơ hội trúng xổ số với giải thưởng lớn. Bên cạnh đó, sức khỏe cũng trở nên ổn định, tinh thần luôn vui tươi, sảng khoái.

Dù là học tập, công việc tài chính, con giáp này cũng sẽ có những bước đột phá mới, giúp đem lại một cuộc sống sung túc, đầy đủ và hạnh phúc. Nói Hợi là con giáp có số lớn tiền tỷ không sai, bởi mọi khó khăn đều có quý nhân vây quanh trợ lực, bản mệnh con giáp này vừa cố gắng, vừa thiện lương nên tiền tài cứ tự chảy vào nhà, cuối năm hưởng vận giàu sang.

Tuổi Tỵ

Đúng 10 ngày tới chính là thời điểm người tuổi Tỵ hốt vàng hốt bạc. Con giáp này cố gắng hết sức, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và thu được thành quả như mong muốn, khiến mọi người ngưỡng mộ. Dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng kiếm về một khoản bộn tiền cho mình. Đó là công sức hoàn toàn xứng đáng với bạn vì đã cống hiến không mệt mỏi suốt thời gian qua.

Cụ thể, người làm công ăn lương được thưởng nóng vì tìm ra hướng phát triển mới cho tập thể, trong khi đó, người làm đầu tư kinh doanh nhận được lãi lời từ những mối đầu tư đúng đắn trước đó.

Con giáp có Cát tinh soi chiếu rực lửa. Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có cát tinh che chở, tuổi Tỵ được tiếp xúc với nhiều cơ may hơn hẳn. Lại thêm bản tính cần cù, chăm chỉ, chẳng ngại khó, con giáp này ắt sẽ ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng lãnh đạo, thậm chí người vừa mới tiếp xúc với môi trường làm việc mới cũng sẽ được đánh giá cao.

Người làm công ăn lương được nhận thưởng vào cuối tuần, trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng, kiếm về khoản lợi nhuận nhanh chóng. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình, đặc biệt nếu như bạn vẫn còn trẻ tuổi.

*Bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm