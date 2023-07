Tuổi Sửu

Người cầm tinh con Trâu có thể chịu thương chịu khó, làm việc chăm chỉ, có tinh thần chính nghĩa, không lừa dối người thiện, không sợ điều ác, là những người giỏi lãnh đạo, vì vậy những người thuộc con giáp Sửu đúng 0h đêm nay (28/7) thần tài phù hộ.

Vận lớn, vận nhỏ tràn vào nhà, tài lộc hanh thông nên các sao may mắn tình cờ chiếu vào. Vì vậy, ảnh hưởng của phúc khí mới mong thoát khỏi những điều không may mắn của thời kỳ đầu tài lộc gặp nhiều khó khăn, cơ hội may mắn sẽ đến, nắm bắt được cơ hội này thì tài lộc dồi dào gấp đôi và cuộc sống sẽ dài.