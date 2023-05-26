Dự đoán 4 con giáp thăng tiến như diều gặp gió trong ngày 26/5: Vận may liên tiếp ập tới, tương lai rộng mở

Tâm linh - Tử vi 26/05/2023 06:17

Tử vi con giáp cho biết, trong ngày 26/5 này, 3 con giáp dưới đây đạt được mong muốn đã mơ ước từ lâu, có được vị trí cao trong công việc, phát tài rực rỡ.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần bề ngoài có vẻ ít nói, chậm chạp nhưng thực chất bản mệnh là người rất khôn khéo. Người tuổi này dám thử thách bản thân và không ngại nhận những nhiệm vụ khó khăn.

Bản mệnh sớm nhận thức được những khuyết điểm của bản thân, từ đó rút ra bài học và cố gắng hết sức mình để hoàn thiện bản thân. Người tuổi Dần may mắn nhận được nhiều cơ hội trong công việc vào ngày 26/5. Một số người sẽ được cấp trên đề bạt, nhận nhiệm vụ mới.

Trong khi đó, một số người có thể bắt đầu một chuyến công tác xa, có thể ký được hợp đồng có giá trị. Khi có cơ hội đến với mình, người tuổi Dậu cần tập trung cao độ, nỗ lực hết mình để đạt được thành quả như mong đợi. Rất có thể, Dần sẽ đạt được những thành tựu bất ngờ mà đến chính họ cũng không thể tin.

Dự đoán 4 con giáp thăng tiến như diều gặp gió trong ngày 26/5: Vận may liên tiếp ập tới, tương lai rộng mở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp sẽ gặp nhiều may mắn nhờ có quý nhân ở bên chỉ lối dẫn đường đó. Bản mệnh dám nghĩ dám làm, dám chịu khổ cực để đạt được mục tiêu của mình, làm gì cũng nỗ lực hết mình không bao giờ ngưng nghỉ.

Bản mệnh nhận được sự đánh giá khá cao từ phía cấp trên, được lãnh đạo ưu ái cất nhắc và trao cho nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, không gian phát triển trong thời gian tới cũng vô cùng rộng mở, hiếm ai bằng.

Trong ngày 26/5, tuổi Dậu phúc khí dâng đầy, vận may liên tiếp tới, chuyện vui không ngừng về. Sự nghiệp của tuổi Dậu thăng tiến nhanh như diều gặp gió, tài vận nở hoa, thu nhập tăng vọt khiến bao người ngưỡng mộ trầm trồ.

Dự đoán 4 con giáp thăng tiến như diều gặp gió trong ngày 26/5: Vận may liên tiếp ập tới, tương lai rộng mở - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi dự báo, trong ngày 26/5, những người sinh tuổi Hợi sẽ có vận may tăng vọt, tiền bạc ào ào kéo đến. Nhìn chung, từ công việc cho đến đời sống cá nhân đều viên mãn, hạnh phúc. Nếu những người độc thân muốn tìm nửa kia thì đây chính là cơ hội cho bạn có thể đạt được ý nguyện trăm năm.

Dự đoán 4 con giáp thăng tiến như diều gặp gió trong ngày 26/5: Vận may liên tiếp ập tới, tương lai rộng mở - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp Phật Bà Quan Âm che chở, qua rồi ngày tháng khổ ải, 3 con giáp vạn sự khởi sắc, vàng bạc của cải chật nhà

3 con giáp Phật Bà Quan Âm che chở, qua rồi ngày tháng khổ ải, 3 con giáp vạn sự khởi sắc, vàng bạc của cải chật nhà

3 con giáp này sẽ có được sự giúp đỡ của quý nhân nên vận trình suôn sẻ, hoàn thành những dự định đã ấp ủ bấy lâu.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 16/5 tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 31 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng của người vợ khi phát hiện hành động giấu kín của chồng bên nhà hàng xóm

Nỗi lòng của người vợ khi phát hiện hành động giấu kín của chồng bên nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 1 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả