Dự đoán tử vi 7 ngày tới (2/4 - 8/4), hưởng "vía" THẦN TÀI, nhận Lộc QUÝ NHÂN, 3 con giáp này tài chính thăng hoa, tài vận vượng phát, đắc tài đắc lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 02/04/2022 01:19

Tử vi 7 ngày tới (2/4 - 8/4) cho hay, 3 con giáp này được cả Quý Nhân và Tài Thần hậu thuẫn nên không có gì cản bước được đến thành công, đường quan lộ rộng mở, tài lộc thăng hoa, tiền tài tăng theo cấp số nhân.

Tuổi Hợi

Vào 7 ngày tới (2/4 - 8/4), người tuổi Hợi sẽ gặp được điềm lành, không chỉ có công việc suôn sẻ mà cuộc sống cũng hanh thông, sức khỏe tốt cũng giúp tuổi Hợi ngày càng vui vẻ hơn, tinh thần phấn chấn, làm được nhiều việc.

Trong thời gian này, tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần gặp được nhiều hỷ sự, đặc biệt là những quý nhân phương xa, họ sẽ phù trợ cho sự nghiệp tuổi Hợi thăng tiến, tài lộc cũng dồi dào đến bất ngờ. Nếu biết nắm bắt thời cơ, đừng nói là trở thành người giàu có, có khi là đại gia, là người có của ăn của để khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

tu vi 7 ngay toi 1
Vào 7 ngày tới (2/4 - 8/4), người tuổi Hợi sẽ gặp được điềm lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu hiền lành, ít nói và khá hướng nội. Bạn mang tính cách giản dị, dễ gần, thích làm điều thiện. Tuy nhiên, bạn cũng là con giáp có nhiều tham vọng trong công việc. Người tuổi này phù hợp với các công việc liên quan đến nghiên cứu, đầu tư, kinh doanh.

Theo tử vi 7 ngày tới (2/4 - 8/4), bạn có nhiều cơ may đầu tư tài chính. Người làm công ăn lương cũng có nhiều cơ hội chuyển đổi công việc hoặc tiếp nhận một công việc tay trái. Ngoài ra, bạn còn được cấp trên nâng đỡ, tạo điều kiện để học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

tu vi 7 ngay toi 2
Theo tử vi 7 ngày tới (2/4 - 8/4), bạn có nhiều cơ may đầu tư tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nổi bật với tính cách nhanh nhẹn, tháo vát, người tuổi Tỵ làm việc gì cũng có sự tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng. Do vậy, những việc chưa có sự chuẩn bị khiến người tuổi Tỵ suy nghĩ, lo lắng và ảnh hưởng tới tinh thần cũng như hiệu quả công việc.

Trong 7 ngày tới (2/4 - 8/4), nhờ Thần Tài chiếu mệnh, con đường sự nghiệp, tài chính của Tỵ có những bước tiến đáng kể. Cơ hội làm giàu cũng tìm đến với con giáp này một cách bất ngờ. Trong thời gian tới, con giáp này đánh đâu thắng đó, tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

tu vi 7 ngay toi 3
Trong 7 ngày tới (2/4 - 8/4), nhờ Thần Tài chiếu mệnh, con đường sự nghiệp, tài chính của Tỵ có những bước tiến đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, CÁT TƯỜNG ĐẠI LỢI, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn, phú quý tràn trề, vinh hoa ngập tràn, giàu lên trông thấy

Sau hôm nay, CÁT TƯỜNG ĐẠI LỢI, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn, phú quý tràn trề, vinh hoa ngập tràn, giàu lên trông thấy

Tử vi 12 con giáp dự báo, 3 con giáp này sẽ giàu có cực độ sau hôm nay, người trúng số độc đắc, người sự nghiệp hanh thông, phú quý vinh hoa, thu về bạc tỷ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 7 ngày tới tử vi hôm nay tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi tháng 4

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 44 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 54 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 38 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn