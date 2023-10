Dự báo tử vi ngày (3/11) 3 con giáp có “Vận tài chính lao đao” sự nghiệp, tiền tài có dấu hiệu kém sắc.

Tình duyên: Vận số tình cảm gần đây không tệ, muốn tình cảm bền chặt hơn với đối phương thì nhất định phải quan tâm họ nhiều hơn.

Công việc: Đừng quá kỳ vọng vào mối quan hệ giữa đồng nghiệp nơi công sở, hãy cố gắng hòa thuận, nhẫn nhịn một lúc thì bớt xung đột, cũng có thể tránh được những rắc rối làm giảm hiệu quả công việc.

Tài lộc: Nói chung nên tránh kết hợp làm ăn, dễ hao tài tốn của.

Sức khỏe: Chân tay lạnh cần phải giữ ấm, có nhiều bệnh biểu hiện qua bàn chân.

Tuổi Tý

Dự đoán tử vi ngày (3/11), vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra tương đối gian nan, vất vả. Người tuổi này dễ dàng mắc sai lầm và hậu quả nghiêm trọng trong giai đoạn này vì sự thiếu tập trung trong quá trình làm việc. Nếu cảm thấy quá khó khăn, bản mệnh cũng đừng quên nhờ sự hỗ trợ từ những người xung quanh.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu kém sắc. Nguồn thu nhập bị chững lại do ảnh hưởng của công việc. Do đó, việc chi tiêu của con giáp này ở thời điểm hiện tại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Tình cảm: Vận trình tình cảm nên chú ý. Bạn nên tìm cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Đồng thời, bạn đừng quá tập trung vào công việc mà bỏ bê chuyện gia đình hay thiếu quan tâm đến những người xung quanh.

Tuổi Tị

Tử vi ngày (3/11) công việc của tuổi Tị sa sút vì lâm Tỷ Kiên. Nếu bạn không hành động thận trọng thì có thể sẽ phải chịu hậu quả do mình gây ra. Đi làm hay mua bán gì cũng đừng cứng đầu tranh luận với người khác, đừng tin người quá vội kẻo có ngày người ta lừa bạn mà không biết.

Đường tài lộc của tuổi Tị hôm nay không có sự tăng tiến, bạn vẫn an phận một chỗ với công việc chính và nguồn thu từ lương. Lúc khó khăn không kiếm ra người để giúp đỡ, việc gì cũng phải tự bươn chải, xoay xở một mình rất vất vả.

May mắn nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ nên Thìn đón nhận nhiều hạnh phúc từ gia đình nhỏ của mình. Đôi lúc bạn không cần cưỡng cầu gì đâu xa, chỉ cần người thân vẫn khỏe mạnh, no ấm, vui vẻ là đã may mắn hơn hàng vạn người ngoài kia rồi.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.