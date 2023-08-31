Đón tuần đầu tiên tháng 9: Đổi vận phát tài, 3 con giáp tiền cũng rơi trúng túi, giật giải độc đắc tiền tỷ, cuộc đời huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 31/08/2023 17:05

Tử vi cho biết, bước sang tuần đầu tiên tháng 9, những con giáp dưới đây may mắn làm gì cũng thành công, giàu có khiến người xung quanh hờn ghen đỏ mắt.

Tuổi Hợi

Theo các chuyên gia phong thủy, bước sang tuần đầu tiên tháng 9 là thời điểm đáng mong chờ cuối cùng trong năm nay của những người tuổi Hợi vì họ sẽ kiếm tiền nhanh hơn bất kỳ tháng nào trước đây. Do đó, sẽ tích lũy được 1 số vốn đáng nể vào dịp cuối năm.

Đây cũng là lúc tuổi Hợi nên thực hiện những kế hoạch và dự án đầu tư quan trọng, vì khả năng thành công là rất cao. Tuy nhiên, cũng cần nói rõ rằng, cái may mắn của tuổi Hợi không nằm ở các cơ may "từ trên trời rơi xuống", do đó, muốn giàu có, họ phải thật chăm chỉ và nỗ lực, vì càng chăm chỉ thì họ sẽ càng thu về được nhiều hơn.

Đón tuần đầu tiên tháng 9: Đổi vận phát tài, 3 con giáp tiền cũng rơi trúng túi, giật giải độc đắc tiền tỷ, cuộc đời huy hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi cho thấy, sang tuần đầu tiên tháng 9, tuổi Tý có công việc, tình cảm khá hanh thông, thuận lợi, mang lại cho bạn an lành, như ý. Thời gian này thực sự suôn sẻ, thuận lợi khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như cuộc sống.

Mệnh mang đào hoa nên người tuổi Tý khá khéo léo, lời nói hài hước thu hút người đối diện. Bạn cũng đa tài, đa nghệ thể hiện sức hút tuyệt vời của mình ra bên ngoài. Với nam mạng bạn có được tính cách khảng khái, nhiệt thành được nữ nhân xung quanh chú ý. Với nữ mạng thì thông minh, hấp dẫn dễ dàng khiến người đối diện để ý.

Đón tuần đầu tiên tháng 9: Đổi vận phát tài, 3 con giáp tiền cũng rơi trúng túi, giật giải độc đắc tiền tỷ, cuộc đời huy hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi tuần đầu tiên tháng 9 chỉ rõ, người tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết. Bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể. Bạn mở rộng giao tiếp để có thêm những cơ hội mới và được mọi người đón nhận. Tuy nhiên, cần lưu ý là bạn nên tránh tiếp xúc với những nguồn năng lượng tiêu cực từ người khác. Có thể họ cũng gây không ít ảnh hưởng đến bạn.

Chuyện tình cảm không còn rối ren như trước khi hai người đã có cố gắng trong việc tăng cường giao tiếp, bày tỏ những suy nghĩ của mình. Nhờ thế mà thời gian này cả hai đã hạn chế những hiểu nhầm, tranh cãi.

Đón tuần đầu tiên tháng 9: Đổi vận phát tài, 3 con giáp tiền cũng rơi trúng túi, giật giải độc đắc tiền tỷ, cuộc đời huy hoàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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