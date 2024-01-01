Đón Tết Dương lịch (1/1/2024), may mắn tề tựu, 3 con giáp số đỏ chót như son, bội thu tiền bạc, lộc ùa đến nhà, lộc lá phấp phới

Tâm linh - Tử vi 01/01/2024 03:41

Dưới đây là những con giáp may mắn không có gì ngoài tiền, quyền lực ngút trời vào Tết Dương lịch 2024, bạn sẽ không còn phải sợ bất cứ tiểu nhân nào hãm hại mình.

Tuổi Mão

Hầu hết những người sinh tuổi Mão đều nhanh nhạy và linh hoạt trong cuộc sống. Họ cũng được trời ban bản lĩnh kiên cường, dũng mãnh nên không bao giờ sợ khó sợ khổ. Kể cả khi với hai bàn tay trắng, họ cũng vững tâm, quyết làm giàu thay đổi vận mệnh, trở nên giàu có.

Tử vi dự báo, Tết Dương lịch 2024, tài vận của con giáp này bất ngờ tăng vọt. Dù trước đó gặp tai ương, sao hung tinh chiếu mệnh nhưng kể từ đây, tuổi Mão sẽ làm ăn vô cùng mỹ mãn. Từ sự nghiệp đến tình duyên đều thuận buồm xuôi gió, không phải lo nghĩ vì tài khoản trong ngân hàng không ngừng tăng lên. Tuổi Mão có thể mua sắm những gì mình thích.

Đón Tết Dương lịch (1/1/2024), may mắn tề tựu, 3 con giáp số đỏ chót như son, bội thu tiền bạc, lộc ùa đến nhà, lộc lá phấp phới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thông minh, hiền lành và kiên trì là ưu điểm của những người cầm tinh con Dê. So với những con giáp khác, tuổi Mùi thường thành công sớm vì nỗ lực của bản thân, không ngừng cố gắng vươn lên. Thậm chí, trên đường đời có những lúc khó khăn trắc trở nhưng tuổi Mùi không bao giờ phàn nàn, chùn bước mà ngược lại họ còn bản lĩnh hơn người. Dựa vào khả năng trời phú mà tuổi Mùi thường từ trung niên trở đi đều thành danh viên mãn.

Theo tử vi, tuổi Mùi sẽ có những bước tiến vượt bậc vào ngày Tết Dương lịch 2024. Mọi rủi ro sẽ tự nhiên "cuốn gói" ra đi, chỉ để lại điềm lành, may mắn. Chỉ cần nắm lấy cơ hội này và vững tâm, tuổi Mùi chắc chắn thành công, thăng hoa như diều gặp gió. Tuổi Mùi hoàn toàn có thể kiếm được nhiều của cải, phúc khí đầy nhà và tình duyên đỏ thắm.

Đón Tết Dương lịch (1/1/2024), may mắn tề tựu, 3 con giáp số đỏ chót như son, bội thu tiền bạc, lộc ùa đến nhà, lộc lá phấp phới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu hiền lành tốt bụng nên luôn có bạn tốt xung quanh. Dù ở môi trường nào họ cũng được đồng nghiệp chỉ bảo tận tâm, giúp đỡ nhiệt tình và sếp trên tin tưởng giao nhiệm vụ. Theo tử vi học, tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, mọi việc suôn sẻ khi bước sang ngày Tết Dương lịch 2024.

Cho dù hiện tại đang khó khăn, biến động bao nhiêu nhưng chỉ ít ngày nữa thôi, tuổi Sửu cũng sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Chỉ cần kiên trì cố gắng thì tuổi Sửu chắc chắn sẽ gặt hái được "quả ngọt", gặp nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Không chỉ ổn định sự nghiệp mà cuộc sống sẽ nâng lên tầm cao mới, tiền tiêu rủng rỉnh.

Đón Tết Dương lịch (1/1/2024), may mắn tề tựu, 3 con giáp số đỏ chót như son, bội thu tiền bạc, lộc ùa đến nhà, lộc lá phấp phới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Phúc tinh độ mạng, cao nhân chiếu cố, 3 con giáp vơ vét tài lộc, khai vận tụ tài, vận trình rực rỡ, đại phú đại quý trong nửa đầu năm 2024

Phúc tinh độ mạng, cao nhân chiếu cố, 3 con giáp vơ vét tài lộc, khai vận tụ tài, vận trình rực rỡ, đại phú đại quý trong nửa đầu năm 2024

Tử vi cho biết, trong nửa đầu năm 2024, những con giáp này sẽ cực kỳ giàu có, cuộc sống lên hương không ai sánh bằng.

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