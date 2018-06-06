Đến độ tuổi này, 3 nàng giáp không cần đàn ông vẫn dư sức sắm siêu xe, tự mua biệt thự!

Tuổi Tý

Người tuổi Tý bản lĩnh và tinh tế. Họ không muốn bản thân phí phạm thời gian vào điều gì. Với con giáp này, càng gặp nhiều căng thẳng mỏi mệt, họ càng có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn. Trước năm 30 tuổi, họ luôn xem những trở ngại là thử thách. Nhưng từ năm 30 tuổi, đây sẽ là thời kì rực rỡ giúp họ có nhiều thành công trong cuộc sống. Với những kinh nghiệm có được, họ sẽ có bản lĩnh gầy dựng nghiệp lớn, trở nên quyền lực, bạc tiền không thiếu. Người tuổi Tý lại đặc biệt độc lập và sáng tạo, không cần ai vẫn tự sức thành công, giàu có.

Người tuổi Tý lại đặc biệt độc lập và sáng tạo, không cần ai vẫn tự sức thành công, giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Ai cũng ngưỡng mộ sự khéo léo và tinh tế của người tuổi Thân. Họ thông minh, sâu sắc, lại hiểu lý lẽ. Vì vậy, họ thường gặp nhiều điều suôn sẻ trong cuộc sống lẫn công việc. Không những thế, họ còn có được những mối quan hệ tốt đẹp. Vì họ thường cho đi không tính toán, may mắn cũng từ đó mà ra. Năm 30 tuổi là giai đoạn con giáp này gặp được nhiều quý nhân trong công việc, hôn nhân, nên mọi chuyện đều rất tốt đẹp. Cho đến khi lấy chồng rồi, họ vẫn có thể kiếm tiền hơn cả chồng, độc lập tài chính.