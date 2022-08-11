Đây là 3 con giáp từ tháng 9 đến cuối năm Nhâm Dần "tiền vô như nước", cầu tài như ý, một bước phất thành đại gia nhờ Thần Tài phù trợ

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 23:45

Chúc mừng ai thuộc 3 con giáp này chuẩn bị đổi đời thành phú ông, phú bà. Vận hạn đã qua, tài lộc sắp tới, trăm sự cát lợi, còn không mau mau ăn mừng.

Tuổi Tý

Con giáp tuổi Tý siêng năng, sống có trách nhiệm với gia đình và tháo vát. Với đặc điểm đó cộng thêm hồng phúc trời ban, từ tháng 9 đến cuối năm 2022, tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui đến bất ngờ như thăng chức, tăng lương, có cơ hội phát triển sự nghiệp…

Đây là 3 con giáp từ tháng 9 đến cuối năm Nhâm Dần 'tiền vô như nước', cầu tài như ý, một bước phất thành đại gia nhờ Thần Tài phù trợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, con giáp này có thể có vài chuyến công tác dài ngày nên cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe, điều chỉnh lịch sinh hoạt sao cho khoa học.. Dù nhận được nhiều cơ hội, tuổi Tý nên tránh đầu tư một cách tùy tiện mà ưu tiên chọn đường ổn định.

Tuổi Thìn 

Những người tuổi Thìn luôn toát lên vẻ tự tin, sức mạnh và bất khả chiến bại. Họ độc lập, có ý thức nỗ lực vươn lên bằng chính khả năng của mình. Bên cạnh đó, họ còn là những người sinh ra với nhiều may mắn, đi đâu làm gì cũng dễ gặp được quý nhân. Vốn là người có tài, nay được thêm quý nhân giúp đỡ, tuổi Thìn có thể đạt được mục tiêu của mình dễ dàng.

Đây là 3 con giáp từ tháng 9 đến cuối năm Nhâm Dần 'tiền vô như nước', cầu tài như ý, một bước phất thành đại gia nhờ Thần Tài phù trợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ tháng 9 đến cuối năm 2022, với sự phù trợ của sao tài lộc, người tuổi Thìn sẽ gia tăng tài lộc và gặt hái được nhiều thành công. Những gì họ đạt được hoàn toàn xứng đáng với sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng. Tuổi Thìn không sợ thất bại và sẽ không bao giờ quên ơn những người đã giúp đỡ, tin tưởng mình.

Tuổi Ngọ

Trong nửa đầu năm 2022, những người tuổi Ngọ có khởi đầu khá chậm chạp và thường gặp rắc rối về tài chính và điều này ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng cuộc sống của người tuổi Ngọ. Thời điểm từ tháng 9 đến cuối năm là thời điểm vàng của Ngọ. Ngoài ra, khả năng học hỏi và kỹ năng làm việc cá nhân của họ đã được cải thiện, vận may trong công việc cũng sẽ mỉm cười với tuổi Ngọ.

Đây là 3 con giáp từ tháng 9 đến cuối năm Nhâm Dần 'tiền vô như nước', cầu tài như ý, một bước phất thành đại gia nhờ Thần Tài phù trợ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ nay đến cuối năm, người tuổi Ngọ sẽ găp vô số vận may, mọi khía cạnh đều phát triển rất tốt, và thu nhập ngày càng tăng. Người tuổi Ngọ vốn là những người sống động và vui vẻ, năng động, thường dành nhiều thời gian cho bạn bè và các mối quan hệ trong xã hội. Nhờ lòng tốt và sự nhiệt tình của mình, tuổi Ngọ đã tạo dựng được các mối quan hệ đặc biệt tốt giúp ích cho sự nghiệp của họ ngày càng phát triển.

Trước khi kết thúc năm 2022, người tuổi Ngọ sẽ có sự nghiệp hanh thông, tiền vào như nước. Nhưng tuổi Ngọ cũng nên lưu ý đừng bao giờ quá tham lam khi thấy tài lộc của mình đến. Hãy biết san sẻ với người xung quanh, khi đó tài lộc sẽ bền vững hơn.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 0h đêm mai (14/7 âm lịch): Top 3 con giáp vận khí xung thiên, tài lộc rủng rỉnh, nằm duỗi cũng có mà ăn, tha hồ hưởng phước trong thời gian tới

Đúng 0h đêm mai (14/7 âm lịch): Top 3 con giáp vận khí xung thiên, tài lộc rủng rỉnh, nằm duỗi cũng có mà ăn, tha hồ hưởng phước trong thời gian tới

Tử vi cho hay, 3 con giáp này bắt đầu bước vào cuộc sống có tiền tài, có lộc trúng đầu, an nhàn đón mệnh vàng phủ lưng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi bói vui con giáp

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 20 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 20 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng