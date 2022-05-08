Đầu tuần may mắn bủa vây, cuối tuần hỷ sự dồn về cửa, từ 9 - 15/5, 3 con giáp ngập trong mưa tiền, với tay là hái được lộc, làm đâu thắng đó, của cải tích trữ đếm mãi chẳng hết

Tâm linh - Tử vi 08/05/2022 17:11

9 - 15/5, 3 con giáp may mắn ngập trong mưa tiền, với tay là hái được lộc, làm đâu thắng đó, của cải tích trữ đếm mãi chẳng hết.

Tuổi Thìn

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, con giáp may mắn từ 9 - 15/5 gọi tên người tuổi Thìn. Tuần này, nói bạn nhàn hạ thì không đúng nhưng chỉ cần chịu được vất vả và cố gắng không ngừng thì bạn ắt thu được thành quả xứng đáng.

Những dự án dang dở cũng được bạn hoàn thành hết trong tuần nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, không có áp lực về kinh tế. Tuy nhiên, dù thành công đến mức nào cũng đừng quá tự cao kẻo mất lộc nhé.

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Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, con giáp may mắn từ 9 - 15/5 gọi tên người tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Có sao Bách Việt chiếu mệnh nên Ngọ xứng đáng được liệt kê vào danh sách vượng duyên nhất tuần. Bản mệnh ăn nói khéo léo, có duyên nên thu hút được nhiều người đến làm quen, bắt chuyện, thậm chí có người còn gặp được quý nhân.

 

Để kiếm được khoản tiền dư dả thì con giáp may mắn này có thể sẽ phải hơi vất vả một chút, song dù là người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh thì cũng đều nhận được một khoản đền đáp công sức lao động xứng đáng.

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Có sao Bách Việt chiếu mệnh nên Ngọ xứng đáng được liệt kê vào danh sách vượng duyên nhất tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cát tinh đem đến cho bạn nhiều tin vui bất ngờ, vực lại tinh thần chán nản, mệt mỏi trong khoảng thời gian trước đó. Bản mệnh có công việc ổn định, không phải bon chen chật vật nhưng vẫn thu được kết quả tốt nhờ có quý nhân chỉ lối dẫn đường.

Tài chính cũng khởi sắc không kém cạnh, nguồn thu nhập ở cả công việc chính và phụ đều tăng lên, lấp đầy túi của bạn. Người làm ăn kinh doanh nhận ra đâu là thời cơ của mình nên nhanh chóng nắm bắt.

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Cát tinh đem đến cho bạn nhiều tin vui bất ngờ, vực lại tinh thần chán nản, mệt mỏi trong khoảng thời gian trước đó - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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