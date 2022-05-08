Đầu tuần may mắn bủa vây, cuối tuần hỷ sự dồn về cửa, từ 9 - 15/5, 3 con giáp ngập trong mưa tiền, với tay là hái được lộc, làm đâu thắng đó, của cải tích trữ đếm mãi chẳng hết

9 - 15/5, 3 con giáp may mắn ngập trong mưa tiền, với tay là hái được lộc, làm đâu thắng đó, của cải tích trữ đếm mãi chẳng hết.
- Sau rằm tháng 4 âm lịch, cơ hội đến gần, 3 con giáp được tài tinh soi chiếu, lại thêm quý nhân dẫn đường, làm gì cũng giàu, chẳng mấy chốc trở thành đại gia khét tiếng
- Hào quang tháng 5 rực rỡ, 3 con giáp đón 10 ngày giữa tháng cực thịnh vượng, tha hồ hốt bạc, nợ nần trả được hết, làm 1 lời 10, tha hồ thảnh thơi nghỉ ngơi trên đống vàng
Tuổi Thìn
Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, con giáp may mắn từ 9 - 15/5 gọi tên người tuổi Thìn. Tuần này, nói bạn nhàn hạ thì không đúng nhưng chỉ cần chịu được vất vả và cố gắng không ngừng thì bạn ắt thu được thành quả xứng đáng.
Những dự án dang dở cũng được bạn hoàn thành hết trong tuần nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, không có áp lực về kinh tế. Tuy nhiên, dù thành công đến mức nào cũng đừng quá tự cao kẻo mất lộc nhé.
Tuổi Ngọ
Có sao Bách Việt chiếu mệnh nên Ngọ xứng đáng được liệt kê vào danh sách vượng duyên nhất tuần. Bản mệnh ăn nói khéo léo, có duyên nên thu hút được nhiều người đến làm quen, bắt chuyện, thậm chí có người còn gặp được quý nhân.
Để kiếm được khoản tiền dư dả thì con giáp may mắn này có thể sẽ phải hơi vất vả một chút, song dù là người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh thì cũng đều nhận được một khoản đền đáp công sức lao động xứng đáng.
Tuổi Tuất
Cát tinh đem đến cho bạn nhiều tin vui bất ngờ, vực lại tinh thần chán nản, mệt mỏi trong khoảng thời gian trước đó. Bản mệnh có công việc ổn định, không phải bon chen chật vật nhưng vẫn thu được kết quả tốt nhờ có quý nhân chỉ lối dẫn đường.
Tài chính cũng khởi sắc không kém cạnh, nguồn thu nhập ở cả công việc chính và phụ đều tăng lên, lấp đầy túi của bạn. Người làm ăn kinh doanh nhận ra đâu là thời cơ của mình nên nhanh chóng nắm bắt.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.