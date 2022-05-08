Sau rằm tháng 4 âm lịch, cơ hội đến gần, 3 con giáp được tài tinh soi chiếu, lại thêm quý nhân dẫn đường, làm gì cũng giàu, chẳng mấy chốc trở thành đại gia khét tiếng

Tâm linh - Tử vi 08/05/2022 15:17

Sau rằm tháng 4 âm lịch, 3 con giáp may mắn được tài tinh soi chiếu, lại thêm quý nhân dẫn đường, làm gì cũng giàu, chẳng mấy chốc trở thành đại gia khét tiếng. Cùng xem hết để biết chi tiết nhé!

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn có trách nhiệm với bản thân, gia đình, họ luôn tự mình nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. So với những con giáp khác, tuổi Tuất biết tạo niềm tin, bất kể làm việc gì cũng đặt chữ tín lên hàng đầu.

Với những ai muốn khởi nghiệp, thành lập công ty, khai trương cửa hàng cửa hiệu… sau rằm tháng 4 là thời điểm khá lý tưởng. Phương án “đánh nhanh thắng nhanh” sẽ giúp bạn thuận lợi khẳng định quyền uy, nâng tầm phát triển.

con giap may man 1
Với những ai muốn khởi nghiệp, thành lập công ty, khai trương cửa hàng cửa hiệu… sau rằm tháng 4 là thời điểm khá lý tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Năm 2022 này là giai đoạn có nhiều hỷ sự đối với tuổi Sửu, chỉ cần họ biết nắm bắt thời cơ thì việc xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn chỉ trong tầm tay. Người tuổi Sửu vốn vui vẻ, chăm chỉ, nghị lực và không ngừng tìm kiếm cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Đặc biệt sau rằm tháng 4, các khoản thu nhập của con giáp may mắn đều tăng tiến, hứa hẹn sẽ gặt hái lợi nhuận không chỉ từ công việc cố định mà còn ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Với người làm kinh doanh, bản mệnh có cảm giác kiếm tiền dễ dàng và nhiều hơn trước. Các cuộc giao dịch tiền bạc, ký kết hợp đồng… đều diễn ra thuận lợi.

con giap may man 2
Đặc biệt sau rằm tháng 4, các khoản thu nhập của con giáp may mắn đều tăng tiến, hứa hẹn sẽ gặt hái lợi nhuận - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi có một ưu điểm đặc biệt mà không phải ai cũng có được đó là sự nhẫn nại và kiên định. Tuổi Mùi cho rằng, trong cuộc sống này nếu không tự nỗ lực thì sẽ không bao giờ thành công được.

Sau Rằm tháng 4 là thời điểm quý nhân luôn song hành trên mỗi bước thành công của người tuổi Mùi. Mọi việc có chiều hướng đi lên, nhân lúc này hãy tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định ấp ủ từ trước đó vì khả năng thành công rất cao.

con giap may man 3
Sau Rằm tháng 4 là thời điểm quý nhân luôn song hành trên mỗi bước thành công của người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Hào quang tháng 5 rực rỡ, 3 con giáp đón 10 ngày giữa tháng cực thịnh vượng, tha hồ hốt bạc, nợ nần trả được hết, làm 1 lời 10, tha hồ thảnh thơi nghỉ ngơi trên đống vàng

Hào quang tháng 5 rực rỡ, 3 con giáp đón 10 ngày giữa tháng cực thịnh vượng, tha hồ hốt bạc, nợ nần trả được hết, làm 1 lời 10, tha hồ thảnh thơi nghỉ ngơi trên đống vàng

10 ngày giữa tháng 5 cực thịnh vượng, 3 con giáp may mắn tha hồ hốt bạc, nợ nần trả được hết, làm 1 lời 10, tha hồ thảnh thơi nghỉ ngơi trên đống vàng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tâm linh tử vi tử vi hàng ngày con giáp giàu có tử vi tháng 4 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 2 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng