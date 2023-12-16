Đầu tháng 11 âm lịch này, 3 con giáp mở cửa đón lộc trời cho, may mắn nhân đôi, tài lộc nhân mười, tiền đổ về ào ạt

Tâm linh - Tử vi 16/12/2023 19:57

Ngay đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp này chỉ cần kiên trì cố gắng để chờ đợi vận may đến với mình thì họ sẽ tích lũy được khối tài sản không lồ.

Tuổi Mùi

Dự báo đầu tháng 11 âm lịch sẽ là giai đoạn ổn định và bứt phá của người tuổi Mùi. Cơ hội cho Mùi thăng tiến nhanh chóng, đặc biệt là đường tài lộc. Một phần nhờ Mùi gặp được những năm hợp mệnh, lại có cát tinh chiếu rọi nên vận thế được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường.

Dù hiện tại đang ở trong hoàn cảnh nào thì Mùi cũng phải cố gắng hơn nữa để không bỏ lỡ cơ hội mà số mệnh ban tặng. Bởi vì may mắn không đến với người chỉ biết ngồi im chờ đợi. Người tuổi Mùi được cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn. Nhờ vậy, Mùi có thể chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua nhiều khó khăn, trắc trở.

Đầu tháng 11 âm lịch này, 3 con giáp mở cửa đón lộc trời cho, may mắn nhân đôi, tài lộc nhân mười, tiền đổ về ào ạt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nhờ biết tận dụng lợi thế sẵn có của mình nên trong 55 ngày tới, Sửu có thể lột xác ngoạn mục. Có cát tinh nhập mệnh, Sửu thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh nên dễ dàng cải thiện vận mệnh của mình, đặc biệt là về sự nghiệp và tài lộc. Sửu tin rằng những nỗ lực mình bỏ ra đến một ngày sẽ thu được thành quả.

Khi khó khăn qua đi, Sửu chỉ cần nắm bắt cơ hội thì có thể nói khoảng thời gian tới sẽ là những tháng ngày huy hoàng, rực rỡ trong cuộc đời. Đầu tháng 11 âm lịch, Sửu như con diều no gió, bay cao trên con đường công danh sự nghiệp. Người tuổi Sửu từng bước khẳng định và nâng vị thế của mình, luôn được cấp trên đánh giá cao.

Đầu tháng 11 âm lịch này, 3 con giáp mở cửa đón lộc trời cho, may mắn nhân đôi, tài lộc nhân mười, tiền đổ về ào ạt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trời sinh số sướng khi phúc lớn mệnh lớn. Tuy nhiên cũng có những thời điểm con giáp này phải chật vật đối mặt với thách thức mà cuộc sống đặt ra. Dẫu vậy thì khó khăn đến đâu cũng không thể quật ngã con giáp mạnh mẽ này. Thìn luôn biết cách tìm ra hướng đi phù hợp trong hoàn cảnh bế tắc.

Tử vi dự đoán, đầu tháng 11 âm lịch chính là thời điểm Thìn khẳng định bản thân, chuyển mình mạnh mẽ thu về lộc lá nhiều vô kể. Khoảng thời gian này cũng là lúc vận may rực rỡ nhất của tuổi Thìn. Con giáp này được Thần Tài che chở, luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình. Thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn, cả công việc chính cũng như nghề tay trái khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đầu tháng 11 âm lịch này, 3 con giáp mở cửa đón lộc trời cho, may mắn nhân đôi, tài lộc nhân mười, tiền đổ về ào ạt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi đầu tháng 12 là thời kỳ giàu có đỉnh cao của 3 con giáp, phúc lộc nhân đôi, sở hữu tài sản khổng lồ khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tử vi đầu tháng 12 là thời kỳ giàu có đỉnh cao của 3 con giáp, phúc lộc nhân đôi, sở hữu tài sản khổng lồ khiến ai cũng ngưỡng mộ

Dự đoán đầu tháng 12, những con giáp may mắn có tên dưới đây sẽ giàu sang bất chấp, làm đâu thắng đó, sự nghiệp lên hương.

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