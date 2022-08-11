Đàn ông thuộc 3 con giáp này vượng vận đào hoa, bạc tình bạc nghĩa, cưới về phải trông coi thật kỹ vì hay "ham của lạ"

Người đàn ông tuổi Mão hiền lành, ôn hòa, hiếm khi nổi giận với nửa kia. Mặc dù tốt tính nhưng họ lại có nhược điểm là khả năng làm chủ kém.

Đàn ông tuổi Mão dễ bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Nếu đang sống cuộc sống buồn tẻ, vô vị, chỉ lo cơm áo gạo tiền thì chỉ cần tiếp xúc với những thứ mới lạ hơn, họ rất dễ bị choáng ngợp, thu hút. Chỉ cần có người "rót mật vào tai" là họ sẽ lao đầu vào dù biết đó là cuộc tình sai trái, không có kết quả.

Những chàng trai tuổi Ngọ vốn ưa thích cuộc sống tự do, phóng khoáng nên họ đi rất nhiều nơi và kết giao tốt. Chuyện đào hoa là điều không thể tránh khỏi khi họ rất tinh tế trong giao tiếp, lại có khí chất và phong thái hơn người.

Nhưng cũng chính bởi vẻ phong trần và tính cách phóng khoáng mà họ rất nhanh thay đổi và dễ bị thu hút bởi những điều mới lạ. Cũng chính tính cách "cả thèm chóng chán" này mà họ rất khó khăn trong việc lựa chọn được một người đi cùng đến suốt đời, dù các bóng hồng xinh đẹp không ngừng vây quanh.

Tuổi Thân

Con giáp này luôn nghĩ mình là người có tấm lòng bao la, lại là người yêu cái đẹp nên chỉ cần nhìn thấy cô gái nào vừa mắt là họ đều thích. Người ta vẫn nói, muốn giữ được trái tim của đàn ông thì phải giữ được dạ dày của họ, nhưng tất cả đều sai với đàn ông tuổi Thân nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông tuổi Thân thì dù bạn có nấu nướng khéo léo ngon lành đến đâu cũng chẳng thể giữ được trái tim họ khi họ đã muốn ra đi. Chỉ cần họ muốn đi là sẽ bỏ mặc mọi thứ, lúc ấy bạn có khóc lóc thế nào cũng vô dụng, người đã thay lòng đổi dạ thì chẳng thể mủi lòng. Có thể nói, nam tuổi Thân chính là con giáp đào hoa, gặp người nào yêu người nấy, dù bạn có đem họ buộc lại bên mình cũng chẳng thể giữ nổi đâu.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.