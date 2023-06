Cuối tuần này: Top 3 con giáp 'nhận no lộc trời', tiền tài về đầy túi, may mắn ngút ngàn, tin vui cả tình lẫn tiền

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'nhận no lộc trời', tiền tài về đầy túi, may mắn ngút ngàn, tin vui cả tình lẫn tiền vào cuối tuần này.

Tuổi Dậu Cuối tuần này, người tuổi Dậu có Thần Tài trợ lực nên công việc vô cùng hanh thông. Người làm công ăn lương thì được cấp trên nâng đỡ, hậu ái, có cơ hội thăng quan tiến chức. Hơn nữa, năng lực của bạn cũng rất ổn nên đồng nghiệp cũng không vì những thành tích của Dậu mà ghen tị. Cuộc sống của con giáp may mắn này trong thời gian tới thăng hoa, sự nghiệp, tài vận đều được cải thiện lên tầm cao mới. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của các cặp đôi trở nên nồng nàn thắm thiết hơn trong ngày Kim Thổ tương sinh này. Đây là thời điểm thích hợp để cả hai tiến những bước tiến xa hơn trong mối quan hệ của mình rồi đó. Người tuổi Dậu có Thần Tài trợ lực nên công việc vô cùng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Cuối tuần này, do có cát tinh soi chiếu và quý nhân tương trợ nên cho dù là sự nghiệp hay cuộc sống những người tuổi Tỵ sẽ có những bước tiến đột phá trong công việc của mình. Những người tuổi Tỵ sẽ nhận được những nguồn thu nhập bất ngờ, các khoản tích lũy đều tăng lên khiến cuộc sống viên mãn hạnh phúc. Đây cũng là khoảng thời gian Tỵ nên quan tâm đến việc hâm nóng cho đời sống tình cảm, gần gũi hơn, chủ động bày tỏ tình cảm với người mình với người yêu thương. Đây là cơ hội cho các mối quan hệ, nhất là sau một thời gian căng thẳng với công việc. Người tuổi Tỵ sẽ có những bước tiến đột phá trong công việc của mình - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Người tuổi Hợi có nhiều bạn bè xung quanh, nhiều quý nhân giúp đỡ khiến cuộc đời thuận buồm xuôi gió vào cuối tuần này. Đặc biệt, bạn được Thần Tài dẫn đường, có thể tỏa sáng ở nơi làm việc, dễ làm nên chuyện. Con giáp này sẽ sớm thăng tiến, có được vị trí nổi bật trong cơ quan, tài khoản ngân hàng tăng gấp đôi. Mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa. Vì thế hãy yên tâm tâm sự với người ấy, cho dù người ấy không thể trực tiếp giúp đỡ bạn thì vẫn có thể giúp bạn nhẹ nhõm hơn. Đừng giấu mọi chuyện trong lòng dễ gây nên stress. Người tuổi Hợi có nhiều bạn bè xung quanh, nhiều quý nhân giúp đỡ khiến cuộc đời thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.