Cuối tháng 3, Thiên Thời - Địa Lợi - Nhân Hòa, 3 con giáp này tinh anh vượt trội, tài giỏi hơn người, kiếm được bạc tỷ, công danh vượng phát

Cuối tháng 3, con giáp tuổi Hợi có phúc khí tràn đầy, làm đâu thắng đó. Thời gian này, họ được trời phú cho sức khỏe dồi dào nên ít ốm đau bệnh tật. Sức khỏe tốt giúp họ làm việc tập trung, tỉnh táo, gặt hái nhiều thành tựu.

Những người làm kinh doanh có tài lộc nhiều, khách hàng ùn ùn kéo đến. Người làm nghề môi giới cũng gặp gỡ được nhiều khách hàng, chốt được những hợp đồng quan trọng. Những khoản đầu tư của họ trước đây đến giờ đã sinh lời. Con giáp tuổi Hợi làm việc chăm chỉ, tận tâm với công việc nên của cải đầy nhà, sự nghiệp hanh thông, suôn sẻ vào cuối tháng 3.

Theo tử vi cuối tháng 3, người tuổi Thân nhận được nhiều cơ hội phát triển khả năng. Người tuổi này có thêm cơ hội học hỏi, hợp tác làm ăn với những người tài giỏi, khôn ngoan hơn mình. Trong công việc, con giáp này được cấp trên giao cho nhiều trọng trách, dự án nên có cơ hội được tăng lương, tăng thưởng.

Ngoài ra, người làm kinh doanh cũng nhạy bén với thời cuộc, nhanh chóng triển khai các dự án kinh doanh, sớm thu được lợi nhuận. Con giáp tuổi Thân làm việc chăm chỉ, kiếm thêm thu nhập, cuộc sống dần sung túc, khấm khá hơn trước.

Theo tử vi cuối tháng 3, người tuổi Thân nhận được nhiều cơ hội phát triển khả năng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ rất tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Dù rơi vào hoàn cảnh nào họ cũng sẽ không mang thái độ tiêu cực, sẽ nhìn nhận vấn đề bằng con mắt tích cực nhất. Người tuổi này biết kiểm soát cảm xúc, không cho phép bản thân mình cả giận mất khôn.

Theo tử vi 12 con giáp, vào cuối tháng 3, người tuổi Ngọ sẽ tới thời, vận trình ngày càng phất lên. Việc đạt được những bước tiến lớn trong sự nghiệp là điều trong tầm tay với người tuổi này. Cấp trên nhìn thấy khả năng cũng như sự nỗ lực của họ và sẵn sàng cho việc thăng chức, tăng lương.

Theo tử vi 12 con giáp, vào cuối tháng 3, người tuổi Ngọ sẽ tới thời, vận trình ngày càng phất lên - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.