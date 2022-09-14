Cuối ngày hôm nay (14/9), quý Nhân 'dọn đường' đến thành công, 3 con giáp sung túc hơn bất kì con giáp nào, kiếm tiền dễ như chơi, phú quý là chuyện dễ hiểu

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 05:58

Cuối ngày hôm nay (14/9), có 3 con giáp được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống khổ cực cũng được giải quyết ổn thỏa.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ trong cuối ngày hôm nay (14/9), có nhiều biến động tích cực, nhìn chung mọi việc đều suôn sẻ, có nhiều tin vui. Đặc biệt nhờ có quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ sẽ may mắn hơn cả.

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ được dự đoán mọi việc trở nên tốt đẹp. Chính vì thế mà đường tài lộc cũng rất thịnh vượng, dồi dào. Những người tuổi Ngọ có thể làm đầy hầu bao của mình nhờ tài năng và trí thông minh của bản thân.

Luận giải tình duyên cho rằng tốt nhất tuổi Ngọ nên tập trung cho các vấn đề khác, tình yêu không phải là điểm sáng của bạn trong giai đoạn này. Về sức khỏe của tuổi Ngọ khá ổn. Hãy học cách kiểm soát tâm lý khỏi những tin đồn thất thiệt, giữ cho tâm trạng luôn thoải mái, dễ chịu. Nên có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý. 

Cuối ngày hôm nay (14/9), quý Nhân 'dọn đường' đến thành công, 3 con giáp sung túc hơn bất kì con giáp nào, kiếm tiền dễ như chơi, phú quý là chuyện dễ hiểu - Ảnh 1
Tuổi Ngọ trong cuối ngày hôm nay (14/9), có nhiều biến động tích cực, nhìn chung mọi việc đều suôn sẻ, có nhiều tin vui. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Mọi việc diễn ra trong cuối ngày hôm nay (14/9), có vẻ rất thuận lợi đối với người tuổi Hợi. Đây cũng là thời điểm để bạn tích cực củng cố các mối quan hệ trong công việc. Con giáp may mắn này hãy cởi mở hơn với những thành viên trong đội nhóm của mình nhé, bạn sẽ nhận ra rằng sức mạnh của sự đoàn kết sẽ giúp bạn vượt qua nhiều khó khăn, thử thách dễ dàng hơn nhiều.

Trên phương diện tài lộc, bạn có thể nhận được một khoản tiền do may mắn hoặc do người thân hỗ trợ, giúp túi tiền trở nên rủng rỉnh hơn hẳn. Bạn cần có cách sử dụng khoản tiền này thật khôn ngoan, khiến tiền đẻ ra tiền nhé.

Người độc thân hứa hẹn cũng có những buổi hẹn hò như ý trong thời gian này, chỉ cần bạn chịu mở lòng đón nhận mà thôi. Bạn có những nét hấp dẫn rất riêng, vì thế, bạn hoàn toàn có thể thu hút một ai đó ngay từ những ánh nhìn đầu tiên đấy.

Cuối ngày hôm nay (14/9), quý Nhân 'dọn đường' đến thành công, 3 con giáp sung túc hơn bất kì con giáp nào, kiếm tiền dễ như chơi, phú quý là chuyện dễ hiểu - Ảnh 2
Mọi việc diễn ra trong cuối ngày hôm nay (14/9), có vẻ rất thuận lợi đối với người tuổi Hợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý tài giỏi và thông minh, họ có khả năng sống độc lập trong mọi hoàn cảnh và không ngừng thay đổi bản thân để thích ứng với môi trường sống, dễ dàng tạo ra nhiều thành công ngoài mong đợi. Trong số những con giáp, tuổi Tý là người biết nhìn xa trông rộng, họ không đầu hàng trước số phận mà luôn nỗ lực, cố gắng, vươn lên bằng bản lĩnh thật sự. 

Tử vi học có nói, trong cuối ngày hôm nay (14/9), cuộc sống tuổi Tý có nhiều thay đổi. Thời gian đầu ngày, tuổi Tý vẫn còn đối mặt với nhiều vất vả, khó khăn, nhưng đến cuối ngày vận may bất ngờ lội ngược dòng.

Cụ thể, tuổi Tý sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu. Đối với những người làm ăn kinh doanh, họ sẽ gặp được nhiều đối tác tiềm năng, giúp họ mở ra hướng đi mới, kiếm được nhiều lợi nhuận. Có khả năng những doanh nhân tuổi Tý sẽ đổi đời và làm giàu trong thời gian ngắn. 

Cuối ngày hôm nay (14/9), quý Nhân 'dọn đường' đến thành công, 3 con giáp sung túc hơn bất kì con giáp nào, kiếm tiền dễ như chơi, phú quý là chuyện dễ hiểu - Ảnh 3
Tử vi học có nói, trong cuối ngày hôm nay (14/9), tuổi Tý sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp may mắn con giáp phát tài tử vi cuối ngày 14/9 tử vi ngày 14/9/2022 tử vi thứ Tư con giáp may mắn ngày 14/9

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 1 giờ 13 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 2 giờ 13 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 3 giờ 13 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng