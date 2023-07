Bước qua tháng 7 âm lịch này, mặc dù là tháng cô hồn nhưng do được sao “Thiên Mã” soi chiếu nên vận may không ngừng đến với người tuổi Thìn. Con giáp này sẽ có cơ hội nhận được rất hiều những khoản tiền lớn bất ngờ, đồng thời sự nghiệp cũng lên như diều gặp gió. Danh lợi song toàn nên người tuổi Thìn chắc chắn sẽ trở thành người giàu sang, phú quý trong tháng 7 âm lịch này.

Bất chấp tháng cô hồn, Thìn vẫn có niềm tin vào công việc mà mình đang theo đuổi chứ không hề bị lung lay trước tác động của người khác, đi xa về gần đều được ơn trên phù hộ bình an vô sự.

Tuổi Mùi

Là con giáp may mắn tháng 7 âm lịch 2022 nên được cục diện ngũ hành tương sinh cộng thêm Chính Tài cát tinh nâng bước, tuổi Mùi vô cùng may mắn và khởi sắc. Vận may về tài chính có sự cải thiện lớn, những người làm việc chân tay có thể được quý nhân giới thiệu khách hàng, nhận được đơn hàng lớn, ví tiền nhanh chóng rủng rỉnh.