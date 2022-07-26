Bước qua tháng 7 âm lịch này, mặc dù là tháng cô hồn nhưng do được sao “Thiên Mã” soi chiếu nên vận may không ngừng đến với người tuổi Thìn. Con giáp này sẽ có cơ hội nhận được rất hiều những khoản tiền lớn bất ngờ, đồng thời sự nghiệp cũng lên như diều gặp gió. Danh lợi song toàn nên người tuổi Thìn chắc chắn sẽ trở thành người giàu sang, phú quý trong tháng 7 âm lịch này.

Người tuổi Thìn độc lập, tự chủ, thích kết giao bạn bè và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp và tài vận của con giáp này.

Là con giáp may mắn tháng 7 âm lịch 2022 nên được cục diện ngũ hành tương sinh cộng thêm Chính Tài cát tinh nâng bước, tuổi Mùi vô cùng may mắn và khởi sắc. Vận may về tài chính có sự cải thiện lớn, những người làm việc chân tay có thể được quý nhân giới thiệu khách hàng, nhận được đơn hàng lớn, ví tiền nhanh chóng rủng rỉnh.

Bất chấp tháng cô hồn, Thìn vẫn có niềm tin vào công việc mà mình đang theo đuổi chứ không hề bị lung lay trước tác động của người khác, đi xa về gần đều được ơn trên phù hộ bình an vô sự.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, bước sang tháng 7 âm lịch, tuổi Mùi có cục diện Tam Hợp Thái Tuế nên được hậu thuẫn cực lớn. Trong công việc, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu vượt bậc. Tháng này, dù làm gì tuổi Mùi cũng được quý nhân phù trợ, hoạn nạn vượt qua, tiền bạc tìm đến. Nếu cuộc sống như một đỉnh núi thì họ đang lên đỉnh cao với tốc độ đáng kinh ngạc.

Mùi ăn nói cực kỳ khéo léo, biết lúc nào nên mềm và lúc nào nên cứng, rất giỏi trong việc xoay xở khó khăn, tháng này phải nói là bạn có khởi đầu rất tốt, những bạn nào mà có lộc thì nên cảm ơn tổ tiên và cảm ơn những người đã từng giúp mình và trau chuốt cho bàn thờ thần tài, tổ tiên.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trung thực, cần cù chịu khó, chỉ phải cái là hơi cố chấp, không nhanh nhạy, thế nhưng hai ngày cuối tuần họ có thế vận cực kỳ đẹp. Con giáp này có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt thời gian qua.

Ảnh minh họa: Internet

Từ vi nói rằng, bước qua tháng 7 âm lịch này, mặc dù được gọi là xui xẻo nhưng nhờ có sự bảo trợ của sao tốt, tuổi Dậu làm ăn kinh doanh có sự nghiệp hanh thông, đón vận may đến bất ngờ, cơ hội kiếm tiền rộng mở. Tất nhiên, cơ hội chỉ dành cho những ai thật sự chăm chỉ, chuyên tâm vào công việc và biết cách tận dụng thời cơ.

Tuổi Dậu có thể tập trung vào lĩnh vực mà mình có nhiều lợi thế trước khi mở rộng sang tìm hiểu, đầu tư vào lĩnh vực khác. Nếu chưa thực sự đạt được bước tiến mang tính quyết định, tuổi Dậu không nên ôm quá nhiều công việc cùng lúc để tránh làm hỏng chuyện.

Tuổi Tuất

Trong tháng cô hồn, tuổi Tuất có sự bứt phá mạnh trong sự nghiệp của mình, chính vì thế nên cuộc sống của người tuổi Tuất có những bức tiến cực kỳ mạnh mẽ.

Ngoài ra, trên con đường tài lộc của Tuất sẽ có khả năng thu được những hợp đồng tiền tỷ cuộc sống có những bước chuyển biến cực kỳ tích cực viên mãn. Bước sang tháng 7 âm, tháng cô hồn, vận trình tài lộc của tuổi Tuất được dự đoán sẽ có sự chuyển biến vô cùng tích cực.

Ảnh minh họa: Internet

Trên con đường tình duyên trong tháng 7 này đường tình duyên của tuổi Tuất khá bình ổn, con giáp này không có nhiều điều phải lo lắng. Cuộc sống của họ sẽ vô cùng hạnh phúc tận hưởng những ngày tháng bình yên vui vẻ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý bạn đọc