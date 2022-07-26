Con giáp nào nắm cơ hội trúng số độc đắc kể từ ngày 1/7 âm lịch này?

Tâm linh - Tử vi 26/07/2022 04:50

Vận thế thay đổi không ngừng, lúc thịnh lúc suy, lúc phát lúc bại. Sau đây là 4 con giáp tỏa sáng rực rỡ trong tháng 7 âm lịch sắp tới.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn độc lập, tự chủ, thích kết giao bạn bè và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp và tài vận của con giáp này.

Con giáp nào nắm cơ hội trúng số độc đắc kể từ ngày 1/7 âm lịch này? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bước qua tháng 7 âm lịch này, mặc dù là tháng cô hồn nhưng do được sao “Thiên Mã” soi chiếu nên vận may không ngừng đến với người tuổi Thìn. Con giáp này sẽ có cơ hội nhận được rất hiều những khoản tiền lớn bất ngờ, đồng thời sự nghiệp cũng lên như diều gặp gió. Danh lợi song toàn nên người tuổi Thìn chắc chắn sẽ trở thành người giàu sang, phú quý trong tháng 7 âm lịch này.

Bất chấp tháng cô hồn, Thìn vẫn có niềm tin vào công việc mà mình đang theo đuổi chứ không hề bị lung lay trước tác động của người khác, đi xa về gần đều được ơn trên phù hộ bình an vô sự.

Tuổi Mùi

Là con giáp may mắn tháng 7 âm lịch 2022 nên được cục diện ngũ hành tương sinh cộng thêm Chính Tài cát tinh nâng bước, tuổi Mùi vô cùng may mắn và khởi sắc. Vận may về tài chính có sự cải thiện lớn, những người làm việc chân tay có thể được quý nhân giới thiệu khách hàng, nhận được đơn hàng lớn, ví tiền nhanh chóng rủng rỉnh.

Con giáp nào nắm cơ hội trúng số độc đắc kể từ ngày 1/7 âm lịch này? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, bước sang tháng 7 âm lịch, tuổi Mùi có cục diện Tam Hợp Thái Tuế nên được hậu thuẫn cực lớn. Trong công việc, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu vượt bậc. Tháng này, dù làm gì tuổi Mùi cũng được quý nhân phù trợ, hoạn nạn vượt qua, tiền bạc tìm đến. Nếu cuộc sống như một đỉnh núi thì họ đang lên đỉnh cao với tốc độ đáng kinh ngạc.

Mùi ăn nói cực kỳ khéo léo, biết lúc nào nên mềm và lúc nào nên cứng, rất giỏi trong việc xoay xở khó khăn, tháng này phải nói là bạn có khởi đầu rất tốt, những bạn nào mà có lộc thì nên cảm ơn tổ tiên và cảm ơn những người đã từng giúp mình và trau chuốt cho bàn thờ thần tài, tổ tiên.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trung thực, cần cù chịu khó, chỉ phải cái là hơi cố chấp, không nhanh nhạy, thế nhưng hai ngày cuối tuần họ có thế vận cực kỳ đẹp. Con giáp này có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt thời gian qua.

Con giáp nào nắm cơ hội trúng số độc đắc kể từ ngày 1/7 âm lịch này? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ vi nói rằng, bước qua tháng 7 âm lịch này, mặc dù được gọi là xui xẻo nhưng nhờ có sự bảo trợ của sao tốt, tuổi Dậu làm ăn kinh doanh có sự nghiệp hanh thông, đón vận may đến bất ngờ, cơ hội kiếm tiền rộng mở. Tất nhiên, cơ hội chỉ dành cho những ai thật sự chăm chỉ, chuyên tâm vào công việc và biết cách tận dụng thời cơ.

Tuổi Dậu có thể tập trung vào lĩnh vực mà mình có nhiều lợi thế trước khi mở rộng sang tìm hiểu, đầu tư vào lĩnh vực khác. Nếu chưa thực sự đạt được bước tiến mang tính quyết định, tuổi Dậu không nên ôm quá nhiều công việc cùng lúc để tránh làm hỏng chuyện.

Tuổi Tuất

Trong tháng cô hồn, tuổi Tuất có sự bứt phá mạnh trong sự nghiệp của mình, chính vì thế nên cuộc sống của người tuổi Tuất có những bức tiến cực kỳ mạnh mẽ.

Ngoài ra, trên con đường tài lộc của Tuất sẽ có khả năng thu được những hợp đồng tiền tỷ cuộc sống có những bước chuyển biến cực kỳ tích cực viên mãn. Bước sang tháng 7 âm, tháng cô hồn, vận trình tài lộc của tuổi Tuất được dự đoán sẽ có sự chuyển biến vô cùng tích cực.

Con giáp nào nắm cơ hội trúng số độc đắc kể từ ngày 1/7 âm lịch này? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trên con đường tình duyên trong tháng 7 này đường tình duyên của tuổi Tuất khá bình ổn, con giáp này không có nhiều điều phải lo lắng. Cuộc sống của họ sẽ vô cùng hạnh phúc tận hưởng những ngày tháng bình yên vui vẻ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý bạn đọc

Thần đồng tiên tri ấn định, đúng 4h30 chiều 26/7: 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, 'hành đại vận, phát đại tài', trúng số 2 lần liên tiếp

Thần đồng tiên tri ấn định, đúng 4h30 chiều 26/7: 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, 'hành đại vận, phát đại tài', trúng số 2 lần liên tiếp

Đúng 4h30 chiều mai (26/7), top 3 con giáp dưới đây được Thần Tài soi chiếu, sẽ có vận may lội ngược dòng, tiền đổ về ào ào, tìm được cơ hội đổi đời.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 21 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 51 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn