Con giáp may mắn gọi tên Hợi, Tị, Sửu trong 3 ngày tới: sự nghiệp "vụt sáng", đạt ngưỡng đỉnh cao, giàu sang ập đến như vũ bão

Tâm linh - Tử vi 12/07/2022 03:05

Theo tử vi, từ ngày 12/7 đến 14/7 tới những con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, tiền tài phủ phê, cứ thế mà giàu khiến ai cũng phải ghen tị. Cùng xem đó là những con giáp may mắn nào nhé.

Tuổi Hợi

Tử vi 3 ngày tới thì con giáp này lại đạp trúng hũ vàng, làm một hưởng mười, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Càng đương đầu với nguy khó Hợi càng vươn lên mạnh mẽ, thăng tiến ầm ầm cuộc sông vô cùng thoải mái.

Trong thời gian tới đây đúng là khổ tận cam lai, sau những khốn khó, cơ cực Hợi sẽ được hái trái ngọt đời mình. Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, có cơ may trúng số độc đắc, trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm là phúc đức Hợi rất xứng đáng nhận được sau những nỗ lực đã bỏ ra.

Bản mệnh có thể tiết kiệm được khá nhiều tiền trong thời điểm này. Tuổi Ngọ cũng có thể dành một phần tiền kiếm được để chi tiêu cho bản thân, chăm sóc cho gia đình mà không phải lo lắng nhiều.

Con giáp may mắn gọi tên Hợi, Tị, Sửu trong 3 ngày tới: sự nghiệp 'vụt sáng', đạt ngưỡng đỉnh cao, giàu sang ập đến như vũ bão - Ảnh 1
Tử vi 3 ngày tới thì con giáp này lại đạp trúng hũ vàng, làm một hưởng mười. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Người tuổi Tị hiền lành, nhân hậu, luôn vĩ hòa vi quý với tất cả mọi người, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ. Trong cuộc sống, người tuổi Tị thường suy nghĩ nhiều và sầu muộn về tình cảm hơn là vật chất. Dù không quá tham vọng nhưng họ lại được trời ban cho nhiều thứ mà người khác không có.

Trong 3 ngày tới đây, người tuổi Tị sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc, làm gì cũng may mắn hanh thông. Được cát tinh soi chiếu, cấp trên hết lòng hỗ trợ, nâng đỡ nên sự nghiệp của Tị phất lên nhanh chóng, muốn khổ cũng chẳng được.

Chỉ cần vững vàng trước sóng gió, bỏ ngoài tai thị phi và nỗ lực vươn lên thì Tị ắt kiếm được bộn tiền, càng về cuối tuần con giáp giàu có này càng thêm phúc thêm phần, tiền nhiều vô kể.

Con giáp may mắn gọi tên Hợi, Tị, Sửu trong 3 ngày tới: sự nghiệp 'vụt sáng', đạt ngưỡng đỉnh cao, giàu sang ập đến như vũ bão - Ảnh 2
Trong 3 ngày tới đây, người tuổi Tị sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người cầm tinh con Trâu khá chăm chỉ và rất nghiêm túc trong những dự định tương lai. Họ dù có phải trải qua vô vàn khó khăn, vất vả thì cũng sẽ không bao giờ nản lòng. Do vậy, thành công thường đến muộn so với những người khác.

Tử vi dự báo rằng, tuổi Ngọ sẽ bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Công việc của tuổi Ngọ diễn ra suôn sẻ, mọi công sức bỏ ra đều được đèn đáp xứng đáng.

Trong 1 đến 3 ngày tới, sự nghiệp của những người tuổi Sửu lên như “diều gặp gió”, mọi thứ đều rất thuận lợi, nhiều cơ hội làm ăn “ập” đến khiến họ từ chuyện không đủ tài chính để tích góp nay có thể tiết kiện được gia sản khổng lồ. Không những thế, đường tình duyên lại còn mỹ mãn, gặp được ý trung nhân xứng đôi vừa lứa, có một cuộc hôn nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Con giáp may mắn gọi tên Hợi, Tị, Sửu trong 3 ngày tới: sự nghiệp 'vụt sáng', đạt ngưỡng đỉnh cao, giàu sang ập đến như vũ bão - Ảnh 3
Trong 1 đến 3 ngày tới, sự nghiệp của những người tuổi Sửu lên như “diều gặp gió”. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp giàu có con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 4 giờ 6 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 4 giờ 10 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 46 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch