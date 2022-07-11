Tử vi 10 ngày tới, tiên tri dự đoán, phát lộc phát tài, 3 con giáp tiền của đầy nhà, vận trình vượng phát, sự nghiệp lên hương, cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 11/07/2022 16:03

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn vận trình vượng phát, sự nghiệp lên hương, muốn gì được nấy.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 10 ngày tới vận phúc hanh thông, tiền tài xán lạn. Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên tìm ra hướng giải quyết cho những bế tắc, đạt được những thanh công vang dội. Còn với người kinh doanh buôn bán, bản mệnh có cơ hội mở rộng quy mô làm ăn, thu được lợi nhuận to lớn. Nhìn chung, những ngày phía trước của con giáp không có gì đáng ngại. 

Chuyện tình cảm là một điểm sáng rõ rệt. Dù đã tìm được nửa kia hay chưa, bạn đều có cơ hội tận hưởng hạnh phúc. Hãy trân trọng khoảng thời gian này và đối xử chân thành với những người thật lòng với bạn, bạn sẽ luôn thấy tình yêu ở quanh mình.

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Người tuổi Tỵ trong 10 ngày tới vận phúc hanh thông, tiền tài xán lạn - Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 10 ngày tới phát tài phát lộc, phúc khí lên cao. Vận thế có thể nói là Cát nhiều hơn Hung, con giáp trong thời gian này dù hết mình với công việc hay quyết định thay đổi công việc hoặc khởi nghiệp đều sẽ thu được thành tích nhất định. Con giáp nên có những kế hoạch cụ thể cho các công việc của mình. Trong vấn đề tài lộc, con giáp có phần thu nhập phụ nhiều hơn là nguồn thu nhập chính.

Con giáp may mắn này phát triển tốt về tình cảm. Người đã lập gia đình thì tình cảm lại càng lên cao, người chưa lập gia đình thì có tiến triển tốt với đối phương. Thiết lập tốt các mối quan hệ bạn bè, điều này sẽ có lợi cho sự nghiệp của bạn, không nên vì chút tức giận nhất thời mà hủy hoại các mối quan hệ đó.

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Người tuổi Tuất trong 10 ngày tới phát tài phát lộc, phúc khí lên cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong 10 ngày tới phát tài phát lộc. Con giáp biết cách phân công nhiệm vụ thích hợp để chia sẻ công việc và trách nhiệm. Có quý nhân phù trợ, bạn thăng tiến vượt bậc trên đường công danh sư nghiệp. Tài vận khởi sắc, con giáp thu được những khoản tiền không nhỏ nhờ vào cả nghế chính và phụ của mình. Bản mệnh hãy chi tiêu hợp lý để chuẩn bị cho những bước tiến mới trong tương lai.

Trong tình cảm, nếu bạn còn độc thân, bạn nên tham dự các hoạt động xã hội để tìm ý trung nhân. Còn nếu bạn đã yên bề gia thất, năm nay sẽ là khoảng thời gian ngọt ngào và vô cùng đáng nhớ với 2 bạn.

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Người tuổi Ngọ trong 10 ngày tới phát tài phát lộc. - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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